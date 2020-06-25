МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. МИД России прокомментировал флаг ЛГБТ на посольстве США музыкальной темой про бар "Голубая устрица" из фильма "Полицейская академия".
В комментарии к этому посту МИД России опубликовал композицию El Bimbo, которая в фильме "Полицейская академия" использовалась в качестве темы бара "Голубая устрица".
"Это просто чтобы поддержать ваше игривое и веселое (английское слово gay обозначает как прилагательное "веселый", так и представителей сексуальных меньшинств – ред.) настроение в эти трудные времена для Америки", - написало российское внешнеполитическое ведомство на английском языке.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о флаге ЛГБТ над посольством США, заявил, что "мы из Кремля не видим здания американского посольства". В то же время он высказал надежду на то, что МИД России обратил на это внимание, и подчеркнул, что "любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств и так далее (среди несовершеннолетних) в нашей стране по закону недопустимы".