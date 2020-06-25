МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США

"Это просто чтобы поддержать ваше игривое и веселое (английское слово gay обозначает как прилагательное "веселый", так и представителей сексуальных меньшинств – ред.) настроение в эти трудные времена для Америки", - написало российское внешнеполитическое ведомство на английском языке.