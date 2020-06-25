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МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
МИД России прокомментировал флаг ЛГБТ на посольстве США музыкальной темой про бар "Голубая устрица" из фильма "Полицейская академия". РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:13
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дмитрий песков
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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https://ria.ru/20200625/1573470114.html
А почему бы не выдворить часть дипломатов США ха запрещённую пропаганду гомосексуализма в России?
395
Слабая реакция. Надо весь состав посольства объявить персонами нон грата. Пусть играют в свои игры в США.
387
123
россия
москва
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий песков, москва, сша, в мире

МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США

18:38 25.06.2020 (обновлено: 19:13 25.06.2020)
177348
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОдиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. МИД России прокомментировал флаг ЛГБТ на посольстве США музыкальной темой про бар "Голубая устрица" из фильма "Полицейская академия".
Ранее американская дипмиссия вывесила на своем здании в Москве флаг ЛГБТ. "Сегодня посольство США в России чествует флаг гордости ЛГБТИ", - написало посольство на своей странице в Facebook.
В комментарии к этому посту МИД России опубликовал композицию El Bimbo, которая в фильме "Полицейская академия" использовалась в качестве темы бара "Голубая устрица".
"Это просто чтобы поддержать ваше игривое и веселое (английское слово gay обозначает как прилагательное "веселый", так и представителей сексуальных меньшинств – ред.) настроение в эти трудные времена для Америки", - написало российское внешнеполитическое ведомство на английском языке.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о флаге ЛГБТ над посольством США, заявил, что "мы из Кремля не видим здания американского посольства". В то же время он высказал надежду на то, что МИД России обратил на это внимание, и подчеркнул, что "любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств и так далее (среди несовершеннолетних) в нашей стране по закону недопустимы".
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
Вчера, 15:41
В Кремле прокомментировали вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ
7022661042879
Обсудить 123
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Дмитрий ПесковМоскваСШАВ мире
Популярные комментарии
А почему бы не выдворить часть дипломатов США ха запрещённую пропаганду гомосексуализма в России?
25 июня, 18:43
Александр Невский
375620012
Слабая реакция. Надо весь состав посольства объявить персонами нон грата. Пусть играют в свои игры в США.
25 июня, 18:43
Владимир Ф. Быченков
3571034013
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