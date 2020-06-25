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ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается, заявил на выступлении перед Европарламентом гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
европарламент
коронавирусы
здоровье - общество
воз
европа
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, европарламент, коронавирусы, здоровье - общество, воз, европа, в мире

ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

18:34 25.06.2020 (обновлено: 20:27 25.06.2020)
8973
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается, заявил на выступлении перед Европарламентом гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В первый месяц пандемии ВОЗ сообщили о менее чем десяти тысячах случаев, в последний же месяц было заявлено о почти четырех миллионах случаев. На следующей неделе мы ожидаем, что число случаев заражения достигнет десяти миллионов, а число жертв — 500 тысяч", — пояснил он.

Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что в Европе ситуация улучшается.
На минувшей неделе гендиректор ВОЗ заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
По его словам, это связано с тем, что многим людям "надоело сидеть дома". При этом вирус все еще быстро распространяется и остается смертельно опасным, добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире выявили более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусЕвропарламентКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЕвропаВ мире
Популярные комментарии
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25 июня, 20:02
АНАлексей Некрасов
680004
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