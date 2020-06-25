ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

"В первый месяц пандемии ВОЗ сообщили о менее чем десяти тысячах случаев, в последний же месяц было заявлено о почти четырех миллионах случаев. На следующей неделе мы ожидаем, что число случаев заражения достигнет десяти миллионов, а число жертв — 500 тысяч", — пояснил он.