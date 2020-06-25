ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается, заявил на выступлении перед Европарламентом гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"В первый месяц пандемии ВОЗ сообщили о менее чем десяти тысячах случаев, в последний же месяц было заявлено о почти четырех миллионах случаев. На следующей неделе мы ожидаем, что число случаев заражения достигнет десяти миллионов, а число жертв — 500 тысяч", — пояснил он.
Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что в Европе ситуация улучшается.
На минувшей неделе гендиректор ВОЗ заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
По его словам, это связано с тем, что многим людям "надоело сидеть дома". При этом вирус все еще быстро распространяется и остается смертельно опасным, добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире выявили более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.