https://ria.ru/20200625/1573482484.html
Собянин рассказал об открытии фуд-кортов в торговых центрах
Решение об открытии фуд-кортов в торговых центрах Москвы принимают их владельцы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:34
2020-06-25T18:34
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
распространение нового коронавируса
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https://ria.ru/20200625/1573482142.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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