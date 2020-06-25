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Собянин рассказал об открытии фуд-кортов в торговых центрах
Решение об открытии фуд-кортов в торговых центрах Москвы принимают их владельцы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал об открытии фуд-кортов в торговых центрах

18:34 25.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОткрытие Братиславского рынка после реконструкции
Открытие Братиславского рынка после реконструкции
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Решение об открытии фуд-кортов в торговых центрах Москвы принимают их владельцы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"По большому счету, общественное питание везде открыто, это уже теперь зависит, скорее, не от нас, а от самих торговых центров, от их разворотливости, и от количества посетителей, которые они предполагают принимать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, когда в торговых центрах заработают фуд-корты.
Мэр Москвы Сергей Собянин
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