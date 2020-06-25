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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573482338.html
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3321
Тринадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявлены в Греции за минувшие сутки, всего в стране подтвержден 3321 случай COVID-19, сообщила в четверг... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:31
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, греция, в мире

В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3321

18:31 25.06.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 25 июн - РИА Новости. Тринадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявлены в Греции за минувшие сутки, всего в стране подтвержден 3321 случай COVID-19, сообщила в четверг Национальная организация общественного здравоохранения.
За последние сутки один человек умер от коронавируса. Всего в Греции от COVID-19 скончался 191 человек.
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В отделениях интенсивной терапии интубированы девять человек. В связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 119 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗГрецияВ мире
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