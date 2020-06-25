Жизнь в полной мере возвращается в Москву, заявил Собянин

"И конечно, мы тоже с волнением смотрим, что происходит в Москве, потому что... сегодня уже невооруженным взглядом видно, что жизнь возвращается в полной мере в город, на улицы, транспорт и так далее, вернулись пробки на дорогах, вообще объем трафика, включая общественный и личный транспорт, суммарно примерно 90% от прошлогоднего трафика", - отметил Собянин.