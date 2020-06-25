https://ria.ru/20200625/1573482142.html
Жизнь в полной мере возвращается в Москву, заявил Собянин
После трех месяцев изоляции психологически тяжело возвращаться к нормальной жизни, однако невооруженным взглядом видно, что она в полной мере возвращается в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:29
2020-06-25T18:29
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коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
После трех месяцев изоляции психологически тяжело возвращаться к нормальной жизни, однако невооруженным взглядом видно, что она в полной мере возвращается в столицу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин
.
"После трех месяцев жестких ограничений мы, конечно, психологически с трудом привыкаем к нормальной жизни и ожидаем какого-то подвоха, боимся, вдруг что-то пойдет не так, а вдруг будет всплеск коронавируса
в Москве и так далее и тому подобное. Такие тревоги, они обоснованны, потому что мы видим, что происходит в других городах, в других городах мира, регионах мира, в общем, ситуация не везде одинаковая и во многих тревожная", - сказал он в эфире канала "Россия 24
".
"И конечно, мы тоже с волнением смотрим, что происходит в Москве, потому что... сегодня уже невооруженным взглядом видно, что жизнь возвращается в полной мере в город, на улицы, транспорт и так далее, вернулись пробки на дорогах, вообще объем трафика, включая общественный и личный транспорт, суммарно примерно 90% от прошлогоднего трафика", - отметил Собянин.
Мэр добавил, что в Москве прошел парад Победы, парки, скверы, рестораны, кафе, уличные веранды заполнились людьми, работают торговые центры, "и конечно, необходимо анализировать, что же происходит, насколько это повлияло на эпидемиологическую ситуацию в городе".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.