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Жизнь в полной мере возвращается в Москву, заявил Собянин
После трех месяцев изоляции психологически тяжело возвращаться к нормальной жизни, однако невооруженным взглядом видно, что она в полной мере возвращается в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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Жизнь в полной мере возвращается в Москву, заявил Собянин

18:29 25.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. После трех месяцев изоляции психологически тяжело возвращаться к нормальной жизни, однако невооруженным взглядом видно, что она в полной мере возвращается в столицу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"После трех месяцев жестких ограничений мы, конечно, психологически с трудом привыкаем к нормальной жизни и ожидаем какого-то подвоха, боимся, вдруг что-то пойдет не так, а вдруг будет всплеск коронавируса в Москве и так далее и тому подобное. Такие тревоги, они обоснованны, потому что мы видим, что происходит в других городах, в других городах мира, регионах мира, в общем, ситуация не везде одинаковая и во многих тревожная", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
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"И конечно, мы тоже с волнением смотрим, что происходит в Москве, потому что... сегодня уже невооруженным взглядом видно, что жизнь возвращается в полной мере в город, на улицы, транспорт и так далее, вернулись пробки на дорогах, вообще объем трафика, включая общественный и личный транспорт, суммарно примерно 90% от прошлогоднего трафика", - отметил Собянин.
Мэр добавил, что в Москве прошел парад Победы, парки, скверы, рестораны, кафе, уличные веранды заполнились людьми, работают торговые центры, "и конечно, необходимо анализировать, что же происходит, насколько это повлияло на эпидемиологическую ситуацию в городе".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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