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В Нижнем Новгороде загорелся Литературный музей Горького
Пожар на площади 150 квадратных метров возник в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:38
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нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), максим горький, нижегородская область, происшествия

В Нижнем Новгороде загорелся Литературный музей Горького

18:18 25.06.2020 (обновлено: 18:38 25.06.2020)
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© Фото : МЧС РоссииПожар в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде
Пожар в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде
© Фото : МЧС России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Пожар на площади 150 квадратных метров возник в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре в здании находящегося на реставрации Литературного музея Горького на улице Минина поступило в четверг в 17.20.
"Происходит горение на втором этаже двухэтажного здания. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Существует угроза распространения на другие части здания. Информации о пострадавших нет", - сообщает региональное управление МЧС.
Литературный музей А.М. Горького располагается в бывшем купеческом доме в центральной исторической части Нижнего Новгорода. Экспозиция Литературного музея рассказывает о культурной и литературной жизни Нижнего Новгорода в конце 19-начале 20 века. Наряду с материалами о Максиме Горьком в музее представлены материалы о жизни и творчестве писателей Павла Мельникова-Печерского и Владимира Короленко, фотографов-художников Андрея Карелина и Максима Дмитриева, музыканта Василия Виллуана.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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Нижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Максим ГорькийНижегородская областьПроисшествия
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