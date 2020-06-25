В Нижнем Новгороде загорелся Литературный музей Горького

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Пожар на площади 150 квадратных метров возник в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре в здании находящегося на реставрации Литературного музея Горького на улице Минина поступило в четверг в 17.20.
"Происходит горение на втором этаже двухэтажного здания. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Существует угроза распространения на другие части здания. Информации о пострадавших нет", - сообщает региональное управление МЧС.
Литературный музей А.М. Горького располагается в бывшем купеческом доме в центральной исторической части Нижнего Новгорода. Экспозиция Литературного музея рассказывает о культурной и литературной жизни Нижнего Новгорода в конце 19-начале 20 века. Наряду с материалами о Максиме Горьком в музее представлены материалы о жизни и творчестве писателей Павла Мельникова-Печерского и Владимира Короленко, фотографов-художников Андрея Карелина и Максима Дмитриева, музыканта Василия Виллуана.
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