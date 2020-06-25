МГИК проверит участок, где журналист Лобков смог проголосовать дважды

Секретарь Московской городской избирательной комиссии в письме председателям ТИКов ранее сообщил, что москвичи, записавшиеся на электронное голосование по конституции, очно смогут проголосовать только 1 июля при условии, что они так и не отдали свой голос дистанционным способом.