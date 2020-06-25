МГИК проверит участок, где журналист Лобков смог проголосовать дважды

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком проверит работу комиссии на участке 141 на предмет невычеркнутых электронных избирателей после ситуации с журналистом "Дождя" Павлом Лобковым, который смог там проголосовать второй раз, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на избирательных участках выдавали бюллетени участникам электронного голосования. В частности, бюллетень выдали Лобкову на 141 участке. Позднее зампред Общественной палаты Москвы, куратор электронного штаба Алексей Венедиктов сообщил журналистам, что председатель той комиссии был отстранен.
"Проверим там все сейчас, разберемся", - сказал Реут, отвечая на вопрос, будет ли дальнейшая проверка работы комиссии по выявлению других невычеркнутых электронных избирателей.
Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что Лобков, проголосовав дважды, совершил административное правонарушение, также, по его словам, будут наказаны и те сотрудники избиркомов, кто допустил подобную ситуацию.
Секретарь Московской городской избирательной комиссии в письме председателям ТИКов ранее сообщил, что москвичи, записавшиеся на электронное голосование по конституции, очно смогут проголосовать только 1 июля при условии, что они так и не отдали свой голос дистанционным способом.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Дистанционное электронное голосование по поправкам будет проходит с 25 июня по 30 июня.