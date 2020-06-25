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В Подмосковье откроют дежурные группы во всех детских садах с 29 июня
Дежурные группы появятся в каждом детском саду Подмосковья с 29 июня, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:17
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РИА Новости
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353
60
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В Подмосковье откроют дежурные группы во всех детских садах с 29 июня

18:17 25.06.2020
1149
© РИА Новости / Максим БлиновМосковская область
Московская область
© РИА Новости / Максим Блинов
Московская область. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Дежурные группы появятся в каждом детском саду Подмосковья с 29 июня, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.
"C 29 июня в каждом подмосковном детском саду откроется как минимум по одной дежурной группе", – сказала Каклюгина в эфире телеканала "360".
По ее словам, такие группы работают для детей сотрудников предприятий, которые возобновили деятельность. Например, с 25 июня открываются торговые центры, и, если родители работают в этой сфере, их ребенку также предоставят место в дежурной группе.
"В каждой группе строго соблюдаются все меры безопасности: проводятся дезинфекция и ежедневная термометрия, а педагоги проходят тестирование на COVID. Мы регулярно увеличиваем число дежурных групп исходя из потребностей жителей. Если неделю назад их было 3,5 тысячи, то сейчас – почти 5 тысяч, а детей в них сейчас порядка 50 тысяч", - рассказала Каклюгина.
С четверга все вопросы по работе дежурных групп в Московской области родители могут задать по номеру горячей линии: 8-925-011-99-38.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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