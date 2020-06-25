"Дошло до драки": Канделаки рассказала, как ее домогался Саакашвили

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" и телеведущая Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" и телеведущая Тина Канделаки рассказала о сексуальных домогательствах со стороны экс-президента Грузии, а ныне главы исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаила Саакашвили

Как заявила журналистка в эфире шоу "Подруги" на YouTube, это произошло "в зрелом возрасте".

"Там дошло до драки. <…> Я сказала: "Поставь меня на место, будь ты проклят!" — вспомнила телеведущая.

Она отметила, что в Грузии есть обычай хоронить великих правителей на территории кафедрального храма Светицховели в городе Мцхета. По ее словам, самой большой честью считается, что люди после смерти будут ходить по их праху. Во время инцидента с Саакашвили журналистка заявила, что "нога ни одного грузина не ступит" на его могилу.

"У нас дичайший произошел скандал. Меня много лет не впускали в Грузию, потому что он попытался меня в этом смысле "прохарасить", но не получилось. Мне кажется, он сам испугался", — считает Канделаки.