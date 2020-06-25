https://ria.ru/20200625/1573481544.html
"Дошло до драки": Канделаки рассказала, как ее домогался Саакашвили
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" и телеведущая Тина Канделаки рассказала о сексуальных домогательствах со стороны экс-президента Грузии, а ныне главы... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:17
2020-06-25T19:40
тина канделаки (тинатин канделаки)
михаил саакашвили
грузия
общество
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https://rsport.ria.ru/20200623/1573389324.html
Pavel Andal
Много раз? На улице? Не спорю, лет десять назад Канделаки была очень красивой женщиной, но много раз? Где она шлялась?
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10
грузия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тина канделаки (тинатин канделаки), михаил саакашвили, грузия, общество
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" и телеведущая Тина Канделаки
рассказала о сексуальных домогательствах со стороны экс-президента Грузии, а ныне главы исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаила Саакашвили
.
Как заявила журналистка в эфире шоу "Подруги"
на YouTube, это произошло "в зрелом возрасте".
"Там дошло до драки. <…> Я сказала: "Поставь меня на место, будь ты проклят!" — вспомнила телеведущая.
Она отметила, что в Грузии есть обычай хоронить великих правителей на территории кафедрального храма Светицховели в городе Мцхета. По ее словам, самой большой честью считается, что люди после смерти будут ходить по их праху. Во время инцидента с Саакашвили журналистка заявила, что "нога ни одного грузина не ступит" на его могилу.
"У нас дичайший произошел скандал. Меня много лет не впускали в Грузию, потому что он попытался меня в этом смысле "прохарасить", но не получилось. Мне кажется, он сам испугался", — считает Канделаки.
Она добавила, что много раз попадала в ситуации, когда мужчины пытались напасть на нее на улицах. В такие моменты она начинала бить обидчиков и громко кричать, рассказала Канделаки.