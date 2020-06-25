Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573481544.html
"Дошло до драки": Канделаки рассказала, как ее домогался Саакашвили
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" и телеведущая Тина Канделаки рассказала о сексуальных домогательствах со стороны экс-президента Грузии, а ныне главы... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:40
тина канделаки (тинатин канделаки)
михаил саакашвили
грузия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152123/99/1521239964_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_eb11934ea27232444a6cee119575c432.jpg
https://rsport.ria.ru/20200623/1573389324.html
Много раз? На улице? Не спорю, лет десять назад Канделаки была очень красивой женщиной, но много раз? Где она шлялась?
17
10
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152123/99/1521239964_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_eb11934ea27232444a6cee119575c432.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152123/99/1521239964_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e5cbb96f1452242ebc0020d5c0088592.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152123/99/1521239964_55:0:2103:2048_1400x0_80_0_0_844c656a5c06294d52aab6e4fb313ce4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тина канделаки (тинатин канделаки), михаил саакашвили, грузия, общество

"Дошло до драки": Канделаки рассказала, как ее домогался Саакашвили

18:17 25.06.2020 (обновлено: 19:40 25.06.2020)
9828
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" и телеведущая Тина Канделаки рассказала о сексуальных домогательствах со стороны экс-президента Грузии, а ныне главы исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаила Саакашвили.
Как заявила журналистка в эфире шоу "Подруги" на YouTube, это произошло "в зрелом возрасте".
"Там дошло до драки. <…> Я сказала: "Поставь меня на место, будь ты проклят!" — вспомнила телеведущая.
Она отметила, что в Грузии есть обычай хоронить великих правителей на территории кафедрального храма Светицховели в городе Мцхета. По ее словам, самой большой честью считается, что люди после смерти будут ходить по их праху. Во время инцидента с Саакашвили журналистка заявила, что "нога ни одного грузина не ступит" на его могилу.
"У нас дичайший произошел скандал. Меня много лет не впускали в Грузию, потому что он попытался меня в этом смысле "прохарасить", но не получилось. Мне кажется, он сам испугался", — считает Канделаки.
Она добавила, что много раз попадала в ситуации, когда мужчины пытались напасть на нее на улицах. В такие моменты она начинала бить обидчиков и громко кричать, рассказала Канделаки.
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
23 июня, 19:42
Канделаки о конфликте с Уткиным: пусть сколько угодно называет меня дурой
82128132632
Обсудить 10
Тина Канделаки (Тинатин Канделаки)Михаил СаакашвилиГрузияОбщество
Популярные комментарии
Много раз? На улице? Не спорю, лет десять назад Канделаки была очень красивой женщиной, но много раз? Где она шлялась?
25 июня, 18:26
Pavel Andal
2111003
Рекомендуем
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об "усыновлении"
Сергей Хрущев
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Газированная вода в холодильнике
Названы самые опасные для употребления в жару напитки
Анастасия Ивлеева
Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
Развеян миф о защитных масках
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве
Для российских водителей с июля будут действовать новые правила
Блогер Александр Diablo R1
Популярный российский блогер погиб в 31 год
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Участники акции протеста против полицейского насилия в США
Лидер темнокожих протестующих пригрозил "сжечь США"
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников заявил о верности своих слов "кому положено умереть — помрут"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20На Колыме умер четвертый пациент с COVID-19
09:19В Госдуме попросили проверить инцидент с флагом ЛГБТ на посольстве США
09:18Российский посол в Германии рассказал о ситуации с "Северным потоком — 2"
09:16В Воронежской области число пациентов с COVID-19 превысило 6,8 тысячи
09:15Прокуратура начала проверку из-за задевшего причал в Москве теплохода
09:15В США предложили создать фонд, чтобы подготовить Пентагон к пандемиям
09:11В Москве выздоровели 1997 пациентов с коронавирусом
09:09Посол России назвал причину отсрочки встречи "нормандского формата"
09:08В Японии одна из крупнейших туркомпаний не будет нанимать новых людей
09:03В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:00Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
Лента новостейМолния