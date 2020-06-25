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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Собянин рассказал о тестировании членов избиркомов на COVID-19
Около 50% всех членов избиркомов протестировали на коронавирус, в ближайшее время проверят всех, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:37
голосование по поправкам в конституцию
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал о тестировании членов избиркомов на COVID-19

18:15 25.06.2020 (обновлено: 18:37 25.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДезинфекция избирательного участка № 145 в Москве во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Дезинфекция избирательного участка № 145 в Москве во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Около 50% всех членов избиркомов протестировали на коронавирус, в ближайшее время проверят всех, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Для того чтобы обеспечить безопасность избирателей, мы провели самое большое количество тестирований членов избирательных комиссий - 50% на сегодняшний день оттестировано. В ближайшие дни будут оттестированы 100%. Такого объема тестирования, я уверяю, скорее всего, мы нигде больше не найдем. Это огромный объем работы", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить с 25 июня по 30 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Вчера, 16:57Голосование по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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