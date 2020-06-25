Собянин рассказал о тестировании членов избиркомов на COVID-19

Дезинфекция избирательного участка № 145 в Москве во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Около 50% всех членов избиркомов протестировали на коронавирус, в ближайшее время проверят всех, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Для того чтобы обеспечить безопасность избирателей, мы провели самое большое количество тестирований членов избирательных комиссий - 50% на сегодняшний день оттестировано. В ближайшие дни будут оттестированы 100%. Такого объема тестирования, я уверяю, скорее всего, мы нигде больше не найдем. Это огромный объем работы", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24"

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить с 25 июня по 30 июня.