https://ria.ru/20200625/1573481342.html
Собянин заявил, что картиной ситуации с COVID-19 манипулировать нельзя
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в четверг, что невозможно манипулировать картиной ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:14
2020-06-25T18:25
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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москва
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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