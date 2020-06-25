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Собянин заявил, что картиной ситуации с COVID-19 манипулировать нельзя
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в четверг, что невозможно манипулировать картиной ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:25
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353
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Собянин заявил, что картиной ситуации с COVID-19 манипулировать нельзя

18:14 25.06.2020 (обновлено: 18:25 25.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в четверг, что невозможно манипулировать картиной ситуации с коронавирусом в столице.
"Снижается показатель тяжелых, средней тяжести, очень тяжелых больных. Снижается количество ковидных пневмоний, все эти показатели дают объемную картину, которой невозможно манипулировать, невозможно подстраивать. С этим работает вся медицинская сеть", - сказал мэр в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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