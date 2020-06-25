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Москвичей предупредили о сильном ветре
Порывы ветра в Москве достигают 14 метров в секунду и могут повалить старые деревья, сообщила в четверг РИА Новости главный специалист столичного метеобюро... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:12
татьяна позднякова
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155658/81/1556588183_0:252:3062:1974_1400x0_80_0_0_8b0e3da7446c348cbb5d4cd97769f31c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
татьяна позднякова, москва, общество

Москвичей предупредили о сильном ветре

18:12 25.06.2020
2383
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Порывы ветра в Москве достигают 14 метров в секунду и могут повалить старые деревья, сообщила в четверг РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Специалисты Московского метеобюро давали информацию, что сегодня будет плотный ветер, средняя скорость 5-10 метров в секунду. Порывы могут достигать 12-14 метров в секунду, и этот порыв может тоже проявить себя. Именно такая ситуация у нас наблюдается. Мы находимся в зоне значительных барических градиентов - это первое. И второе - накладывается конвекция, восходящие движения, они тоже отчасти усиливают средний ветер, когда происходит крутящий момент, случаются такие порывы. Такая ситуация для лета характерна", - рассказала Позднякова.
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Она также отметила, что такой ветер может повалить старые деревья. "Отдельные порывы значимы и могут справиться с сухими деревьями совершенно спокойно", - прокомментировала синоптик.
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
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