Москвичей предупредили о сильном ветре

Забудьте тревоги. Синоптики рассказали о погоде в Москве до конца лета

Забудьте тревоги. Синоптики рассказали о погоде в Москве до конца лета

Она также отметила, что такой ветер может повалить старые деревья. "Отдельные порывы значимы и могут справиться с сухими деревьями совершенно спокойно", - прокомментировала синоптик.