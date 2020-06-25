Москвичей предупредили о сильном ветре

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Порывы ветра в Москве достигают 14 метров в секунду и могут повалить старые деревья, сообщила в четверг РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Специалисты Московского метеобюро давали информацию, что сегодня будет плотный ветер, средняя скорость 5-10 метров в секунду. Порывы могут достигать 12-14 метров в секунду, и этот порыв может тоже проявить себя. Именно такая ситуация у нас наблюдается. Мы находимся в зоне значительных барических градиентов - это первое. И второе - накладывается конвекция, восходящие движения, они тоже отчасти усиливают средний ветер, когда происходит крутящий момент, случаются такие порывы. Такая ситуация для лета характерна", - рассказала Позднякова.
Она также отметила, что такой ветер может повалить старые деревья. "Отдельные порывы значимы и могут справиться с сухими деревьями совершенно спокойно", - прокомментировала синоптик.