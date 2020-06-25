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ПСБ и Минэкономразвития договорились увеличить лимиты кредитования МСП
Соглашение об увеличении лимитов на 10 миллиардов рублей в рамках программы льготного кредитования компаний малого и среднего бизнеса под 2% подписали ПСБ и... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:11
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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промсвязьбанк, новости компаний - экономика

ПСБ и Минэкономразвития договорились увеличить лимиты кредитования МСП

18:11 25.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтделение "Промсвязьбанка" в Москве
Отделение Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Соглашение об увеличении лимитов на 10 миллиардов рублей в рамках программы льготного кредитования компаний малого и среднего бизнеса под 2% подписали ПСБ и Минэкономразвития, сообщает пресс-служба кредитной организации.  
Программа льготного кредитования предприятий МСП под 2% начала действовать с 1 июня. На текущий момент ПСБ выдал уже более 2 тысяч кредитов на восстановление деятельности компаний и вошел в тройку-лидеров по объемам выдачи кредитных средств.  
"Спрос на льготное финансирование в условиях пандемии очень высок, мы ежедневно получаем большое количество заявок от бизнеса. Уже в первый месяц действия программы мы смогли в полном объёме реализовать установленный лимит в 10 млрд рублей. Благодаря дополнительному лимиту, мы сможем в два раза увеличить выдачи кредитов и оказать финансовую поддержку тем компаниям, которые в ней нуждаются", – отметил руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов.
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