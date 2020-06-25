ПСБ и Минэкономразвития договорились увеличить лимиты кредитования МСП

Программа льготного кредитования предприятий МСП под 2% начала действовать с 1 июня. На текущий момент ПСБ выдал уже более 2 тысяч кредитов на восстановление деятельности компаний и вошел в тройку-лидеров по объемам выдачи кредитных средств.

"Спрос на льготное финансирование в условиях пандемии очень высок, мы ежедневно получаем большое количество заявок от бизнеса. Уже в первый месяц действия программы мы смогли в полном объёме реализовать установленный лимит в 10 млрд рублей. Благодаря дополнительному лимиту, мы сможем в два раза увеличить выдачи кредитов и оказать финансовую поддержку тем компаниям, которые в ней нуждаются", – отметил руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов.