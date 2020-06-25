Собянин рассказал о тестировании на коронавирус в Москве

"Мы видим, что каждую неделю идет снижение выявленных больных коронавирусом, хотя при этом мы объем тестирований не снижаем ", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам мэра, в сутки в Москве делают порядка 48 тысяч ПЦР-тестов в сутки.