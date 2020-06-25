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Собянин рассказал о тестировании на коронавирус в Москве
Количество тестирований на коронавирус в Москве остается прежним, несмотря на еженедельное снижение выявленных случаев COVID-19, заявил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Собянин рассказал о тестировании на коронавирус в Москве

18:11 25.06.2020 (обновлено: 18:19 25.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Количество тестирований на коронавирус в Москве остается прежним, несмотря на еженедельное снижение выявленных случаев COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы видим, что каждую неделю идет снижение выявленных больных коронавирусом, хотя при этом мы объем тестирований не снижаем ", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам мэра, в сутки в Москве делают порядка 48 тысяч ПЦР-тестов в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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