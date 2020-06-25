https://ria.ru/20200625/1573481148.html
Собянин рассказал о тестировании на коронавирус в Москве
Количество тестирований на коронавирус в Москве остается прежним, несмотря на еженедельное снижение выявленных случаев COVID-19, заявил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:11
2020-06-25T18:19
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
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https://ria.ru/20200623/1573383635.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество