В ДНР предложили обсудить дополнительные меры по контролю за перемирием

ДОНЕЦК, 25 июн – РИА Новости. Самопровозглашенная Самопровозглашенная Донецкая народная республика предложила в ходе видеоконференции контактной группы по Донбассу в четверг подписать и обнародовать дополнительные меры по контролю за прекращением огня в регионе, заявила в четверг полпред ДНР на переговорах, глава МИД республики Наталья Никонорова

По словам Никоноровой, один из наиболее актуальных вопросов на данный момент - принятие дополнительных мер контроля за прекращением огня. По ее мнению, сторонам нужно подписать список таких мер, поскольку "устные заявления не приводят к необходимым результатам".

"Мы предложили посписочно обсудить и подписать соответствующий документ, как обязательства сторон, а также настояли на обнародовании его, чтобы все исполнители и мировая общественность знали, что именно запрещено или необходимо предпринять в той или иной ситуации, чтобы избежать нарушения режима прекращения огня", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР

Однако, по словам главы МИД ДНР, представители Киева "вместо реальной работы по утверждению дополнительных мер" предложили "включить" режим прекращения огня, "тем самым косвенно подтвердив его "выключение" со своей стороны".

"В этой связи мы призвали представителей официального Киева в срочном порядке его "включить", так как у нас снова есть раненые и убитые мирные граждане", – заявила Никонорова. Полпред добавила, что при этом удалось согласовать почти половину проекта дополнения к рамочному решению о разведении сил в Донбассе, принятому в 2016 году.