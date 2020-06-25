ВТБ открыл новый офис в Шанхае

"Расширение присутствия в регионе позволит продолжить активное наращивание клиентской базы и увеличение команды, запуск линейки новых продуктов, а также качественное улучшение инфраструктурной и информационной среды", - говорится в сообщении банка.

Пресс-служба отмечает, что потребность в новом офисе возникла из-за постоянного увеличения объемов бизнеса ВТБ в Китае в рамках реализации обновленной стратегии банка. Так, за последние два года численность сотрудников в Шанхайском офисе увеличилась в два раза.

"В условиях непростой обстановки в мире мы остаемся стабильным и надежным финансовым партнером для компаний из Китая и России. Открытие нового современного офиса в самом высоком здании Азии именно сейчас – в некотором смысле символично, ведь это демонстрирует уверенность нашей стратегии роста в регионе и высокий профессионализм всей команды, работающей в Шанхае", – отметил руководитель группы по развитию и координации международного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Риккадо Орчел.