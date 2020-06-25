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ВТБ открыл новый офис в Шанхае
ВТБ, единственный российский банк с финансовой лицензией на проведение банковских операций на территории Китая, открыл новый офис в Шанхайской башне,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:03
втб
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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втб, китай, шанхай, новости компаний - экономика

ВТБ открыл новый офис в Шанхае

18:03 25.06.2020
125
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШанхай
Шанхай
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ВТБ, единственный российский банк с финансовой лицензией на проведение банковских операций на территории Китая, открыл новый офис в Шанхайской башне, расположенной в главном центре финансового района Шанхая - Пудун, сообщает пресс-служба банка.
"Расширение присутствия в регионе позволит продолжить активное наращивание клиентской базы и увеличение команды, запуск линейки новых продуктов, а также качественное улучшение инфраструктурной и информационной среды", - говорится в сообщении банка.
Пресс-служба отмечает, что потребность в новом офисе возникла из-за постоянного увеличения объемов бизнеса ВТБ в Китае в рамках реализации обновленной стратегии банка. Так, за последние два года численность сотрудников в Шанхайском офисе увеличилась в два раза.
"В условиях непростой обстановки в мире мы остаемся стабильным и надежным финансовым партнером для компаний из Китая и России. Открытие нового современного офиса в самом высоком здании Азии именно сейчас – в некотором смысле символично, ведь это демонстрирует уверенность нашей стратегии роста в регионе и высокий профессионализм всей команды, работающей в Шанхае", – отметил руководитель группы по развитию и координации международного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Риккадо Орчел.
Стенд ВТБ
Вчера, 14:20
ВТБ запустил проект "Команда ВТБ: Арт. Спорт. Хайп"
По словам управляющего филиалом ВТБ в Шанхае Глеба Яковлева, постоянно растущий интерес клиентов к развитию российско-китайского бизнеса дает возможность ВТБ расширять свое присутствие в регионе и предоставлять клиентам все более широкую линейку продуктов. На данный момент наиболее востребованными международные платежи, документарные операции, торговое и экспортное финансирование.
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ВТБКитайШанхайНовости компаний - Экономика
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