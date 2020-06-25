Пять человек пострадали при землетрясении на востоке Турции

АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Пять человек получили легкие ранения при землетрясении на востоке Турции, заявил губернатор провинции Ван Мехмет Бильмез.
Как ранее сообщил сейсмологический центр Ирана, землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Ирана на границе с Турцией. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Западный Азербайджан в 22 километрах от населенного пункта Катур на глубине 10 километров и в 133 километрах от города Урмия - административного центра провинции.
"Повреждения домов зафиксированы более чем в 10 деревнях провинции. Ущерб средней и большой тяжести нанесен нескольким домам. Под обломками никого нет, но легкие ранения получили пять наших граждан – их отправили в больницу, состояние опасений не вызывает. Спасатели работают на местах разрушений. Погибших нет", - сказал губернатор в эфире телеканала 24 TV.