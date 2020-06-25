Россия и США договорились провести встречи экспертов по военным доктринам

"На консультациях в Вене было условлено о проведении встреч экспертов по тематике военных доктрин и ядерных стратегий, в том числе вопросов, связанных с применением ядерного оружия. Еще одна перспективная тема - это обсуждение вопросов верификации и транспарентности. В ее рамках предстоит сверить соответствующие подходы сторон и попытаться найти возможность для их сопряжения", - сказала Захарова на брифинге в четверг.