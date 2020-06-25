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Россия и США договорились провести встречи экспертов по военным доктринам
Российские и американские эксперты проведут несколько встреч по тематике военных доктрин и вопросам верификации, соответствующая договоренность была достигнута... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:59
россия
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марк захаров
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в мире
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россия, маршалл биллингсли, марк захаров, сергей рябков, сша, в мире

Россия и США договорились провести встречи экспертов по военным доктринам

17:59 25.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские и американские эксперты проведут несколько встреч по тематике военных доктрин и вопросам верификации, соответствующая договоренность была достигнута на консультациях по вопросам стратегической стабильности в Вене, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На консультациях в Вене было условлено о проведении встреч экспертов по тематике военных доктрин и ядерных стратегий, в том числе вопросов, связанных с применением ядерного оружия. Еще одна перспективная тема - это обсуждение вопросов верификации и транспарентности. В ее рамках предстоит сверить соответствующие подходы сторон и попытаться найти возможность для их сопряжения", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, это "непростая задача", потому что взгляды стран на этот блок вопросов серьезно расходятся.
"Стороны также условились провести экспертное рассмотрение вопросов, связанных со всеми видами вооружений, способных решать стратегические задачи и оказывать влияние на стратегическую стабильность. Речь идет о тех средствах, которые не охвачены сейчас каким-либо международными ограничительными режимами. Россия открыта к продолжению стратдиалога, намерена выстраивать дальнейшие отношения с США в области контроля над вооружениями на строго паритетной основе и с опорой на принцип взаимного учета интересов и озабоченностей сторон", - сказала Захарова.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 17:53
В МИД ответили на обвинения США в несоблюдении договоренностей
Консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Стороны обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), который был заключен в 2010 году и истекает в феврале 2021 года, поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия ДРСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других. Накануне спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что встречи экспертных рабочих групп могут состояться уже в ближайшее время. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что второй раунд межведомственных консультаций РФ-США после проведения соответствующих контактов экспертов может состояться в конце июля-начале августа.
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РоссияМаршалл БиллингслиМарк ЗахаровСергей РябковСШАВ мире
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