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Число случаев заболевания COVID-19 в Байконуре за неделю выросло вдвое
Количество зарегистрированных случаев заболевания жителей города Байконур рядом с одноименным космодромом выросло за неделю в два раза и превысило 100 случаев,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
байконур (город)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, байконур (город), в мире

Число случаев заболевания COVID-19 в Байконуре за неделю выросло вдвое

17:59 25.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Количество зарегистрированных случаев заболевания жителей города Байконур рядом с одноименным космодромом выросло за неделю в два раза и превысило 100 случаев, говорится в сообщении, опубликованном на сайте горадминистрации.
"На 16.00 25 июня 2020 года в городе Байконур: количество зарегистрированных случаев – 116", - говорится в сообщении.
Из них на стационарном лечении находится 44 человека, выписано после выздоровления - 23.
Ранее, 18 июня, в городе Байконур зарегистрировано 56 положительных результатов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Байконур (город)В мире
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