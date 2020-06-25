Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Участница парада в Калининграде, котторая потеряла туфлю, но не сбила строй, получила памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
Девушка получила награду, а также грамоту и букет цветов перед строем мичманов и офицеров из рук командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова.
Продолжатель династии
Отличившуюся участницу парада зовут Ксения Кальчинская, она четыре года служит фельдшером командного пункта в одной из частей ПВО. Это уже третий парад, в котором она принимает участие. Девушка рассказала РИА Новости, как попала на службу.
"По окончании Балтийского федерального университета по специальности "Лечебное дело" мы вместе с подругой-одногруппницей искали работу и случайно узнали о вакансии на флоте, решили попробовать. Нас взяли с огромной радостью, так как медики были нужны", — отметила Ксения.
Так она стала продолжателем династии — папа и оба дедушки Ксении были военными. Сейчас девушка получает дополнительное образование.
"Никуда не собираюсь переводиться, мне очень нравится служить именно здесь, где я служу", - добавила Ксения.
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская получает поощрение от командующего Балтийском флотом адмирала Александра Носатова
Мичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская получает поощрение от командующего Балтийском флотом адмирала Александра Носатова
"Положилась на чутье"
Что касается инцидента с туфлей, то девушка не ожидала, что на это обратят внимание.
"Но потом мне стали звонить друзья и знакомые, рассказывать, что в прямом эфире сказали о том, что девушка-участница парада потеряла обувь, спрашивали: не про тебя ли? Это было очень для меня неожиданно", — рассказала Кальчинская.
Каких-то специальных установок, что делать в случае форс-мажора, на тренировках не дают, отметила девушка, в этой ситуации она положилась на свое чутье.
"Я сама понимала, что юбилейном параде ничто не должно было помешать тому, чтобы пройти достойно. В первый момент промелькнула мысль, вдруг я что-то сделала не так, но деваться некуда — нужно было идти дальше. Ну а на награждении сегодня было очень волнительно, но могу сказать, я была очень счастлива, наверное, даже горда собой", — рассказала участница парада.