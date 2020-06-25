Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Участница парада в Калининграде, котторая потеряла туфлю, но не сбила строй, получила памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.

Девушка получила награду, а также грамоту и букет цветов перед строем мичманов и офицеров из рук командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова.

Продолжатель династии

Отличившуюся участницу парада зовут Ксения Кальчинская, она четыре года служит фельдшером командного пункта в одной из частей ПВО. Это уже третий парад, в котором она принимает участие. Девушка рассказала РИА Новости, как попала на службу.

"По окончании Балтийского федерального университета по специальности "Лечебное дело" мы вместе с подругой-одногруппницей искали работу и случайно узнали о вакансии на флоте, решили попробовать. Нас взяли с огромной радостью, так как медики были нужны", — отметила Ксения.

Так она стала продолжателем династии — папа и оба дедушки Ксении были военными. Сейчас девушка получает дополнительное образование.

"Никуда не собираюсь переводиться, мне очень нравится служить именно здесь, где я служу", - добавила Ксения.

"Положилась на чутье"

Что касается инцидента с туфлей, то девушка не ожидала, что на это обратят внимание.

"Но потом мне стали звонить друзья и знакомые, рассказывать, что в прямом эфире сказали о том, что девушка-участница парада потеряла обувь, спрашивали: не про тебя ли? Это было очень для меня неожиданно", — рассказала Кальчинская.

Каких-то специальных установок, что делать в случае форс-мажора, на тренировках не дают, отметила девушка, в этой ситуации она положилась на свое чутье.