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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участница парада в Калининграде, котторая потеряла туфлю, но не сбила строй, получила памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:02
роман мартов
общество
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В советское время ее бы за это отправили в Магадан. А вы делаете предпосылки, чтобы в дальнейшем все теряли туфли. Награждение - это полный бред
165
А девушке должно быть стыдно
149
17
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573466228_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_54f5fd8886d159c39775a2e71c7e154a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
роман мартов, общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

17:57 25.06.2020 (обновлено: 20:02 25.06.2020)
36641
© Фото : пресс-служба БалтфлотаМичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская, получившая поощрение от командующего Балтийском флотом адмирала Александра Носатова
Мичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская, получившая поощрение от командующего Балтийском флотом адмирала Александра Носатова
© Фото : пресс-служба Балтфлота
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Участница парада в Калининграде, котторая потеряла туфлю, но не сбила строй, получила памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
Девушка получила награду, а также грамоту и букет цветов перед строем мичманов и офицеров из рук командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова.

Продолжатель династии

Отличившуюся участницу парада зовут Ксения Кальчинская, она четыре года служит фельдшером командного пункта в одной из частей ПВО. Это уже третий парад, в котором она принимает участие. Девушка рассказала РИА Новости, как попала на службу.

"По окончании Балтийского федерального университета по специальности "Лечебное дело" мы вместе с подругой-одногруппницей искали работу и случайно узнали о вакансии на флоте, решили попробовать. Нас взяли с огромной радостью, так как медики были нужны", — отметила Ксения.

Так она стала продолжателем династии — папа и оба дедушки Ксении были военными. Сейчас девушка получает дополнительное образование.
"Никуда не собираюсь переводиться, мне очень нравится служить именно здесь, где я служу", - добавила Ксения.
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская получает поощрение от командующего Балтийском флотом адмирала Александра Носатова
Мичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская получает поощрение от командующего Балтийском флотом адмирала Александра Носатова
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Мичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская получает поощрение от командующего Балтийском флотом адмирала Александра Носатова

"Положилась на чутье"

Что касается инцидента с туфлей, то девушка не ожидала, что на это обратят внимание.

"Но потом мне стали звонить друзья и знакомые, рассказывать, что в прямом эфире сказали о том, что девушка-участница парада потеряла обувь, спрашивали: не про тебя ли? Это было очень для меня неожиданно", — рассказала Кальчинская.

Каких-то специальных установок, что делать в случае форс-мажора, на тренировках не дают, отметила девушка, в этой ситуации она положилась на свое чутье.
"Я сама понимала, что юбилейном параде ничто не должно было помешать тому, чтобы пройти достойно. В первый момент промелькнула мысль, вдруг я что-то сделала не так, но деваться некуда — нужно было идти дальше. Ну а на награждении сегодня было очень волнительно, но могу сказать, я была очень счастлива, наверное, даже горда собой", — рассказала участница парада.
19718384440
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Роман МартовОбщество
Популярные комментарии
В советское время ее бы за это отправили в Магадан. А вы делаете предпосылки, чтобы в дальнейшем все теряли туфли. Награждение - это полный бред
25 июня, 18:23
Роман Коломинов
81121080
А девушке должно быть стыдно
25 июня, 18:24
Роман Коломинов
71051072
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