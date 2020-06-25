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Индия попросила Россию ускорить поставки ПЗРК "Игла", пишут СМИ
Возглавляемая министром обороны Индии делегация на переговорах в Москве просила ускорить поставки переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла", штурмовых... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:57
ка-226т
раджнатх сингх
юрий борисов (вице-премьер)
с-400 «триумф»
москва
индия
в мире
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москва
индия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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ка-226т, раджнатх сингх, юрий борисов (вице-премьер), с-400 «триумф», москва, индия, в мире

Индия попросила Россию ускорить поставки ПЗРК "Игла", пишут СМИ

17:56 25.06.2020 (обновлено: 17:57 25.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий с ПЗРК "Игла"
Военнослужащий с ПЗРК Игла
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июн - РИА Новости. Возглавляемая министром обороны Индии делегация на переговорах в Москве просила ускорить поставки переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла", штурмовых винтовок и боеприпасов для различных российских систем, сообщает издание Economic Times со ссылкой на информированный источник.
Приехавший в Москву на парад Победы министр обороны Индии Раджнатх Сингх ранее провел переговоры с вице-премьером РФ Юрием Борисовым, на которых обсуждались контракты в оборонной сфере. По завершении переговоров Сингх отметил, что "все текущие контракты будут не только поддерживаться, но работа по их завершению будет ускорена".
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Индия - один из крупнейших партнёров России по ВТС. Наиболее значимыми контрактами, подписанными с этой страной, являются соглашения о поставке систем ПВО С-400, фрегатов проекта 11356 с последующей передачей технологий. На завершающей стадии находятся переговоры о поставке и локализации в Индии лёгких многоцелевых вертолётов Ка-226Т (200 машин, из них 40 будут поставлены РФ, а остальные 160 - собраны в Индии). В 2018 году Россия одержала победу в тендере на поставку переносных зенитно-ракетных комплексов с "Иглой-С".
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Ка-226ТРаджнатх СингхЮрий Борисов (вице-премьер)С-400 «Триумф»МоскваИндияВ мире
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