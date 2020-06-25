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Грузоперевозки между Чэнду и Европой выросли на 63%
С января по май число грузовых составов между городом Чэнду в Сычуане и Европой составило 789 с годовым приростом на 63%, подчитали в администрации Чэндуского... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:53
россия-китай: главное
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европа, чэнду, экономика

Грузоперевозки между Чэнду и Европой выросли на 63%

17:53 25.06.2020
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CC BY 4.0 / Wwklion / Город Чэнду провинции Сычуань. Китай
Город Чэнду провинции Сычуань. Китай
CC BY 4.0 / Wwklion /
МОСКВА, 25 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". С января по май число грузовых составов между городом Чэнду в Сычуане и Европой составило 789 с годовым приростом на 63%, подчитали в администрации Чэндуского международного железнодорожного узла.
Под влиянием коронавирусной эпидемии перевозка многих товаров, для которой раньше использовали авиа- и автотранспорт, постепенно переориентируется на железнодорожные каналы. Товарооборот Сычуаня дорос до 301,22 миллиарда юаней, увеличившись на 22,3% в годовом выражении.
В транспортном узле методично повышают эффективность работы, снижают затраты на логистику, что уже помогло поднять уверенность предприятий в возобновлении работы и производства, считают в администрации транспортного узла.
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Россия-Китай: ГлавноеЕвропаЧэндуЭкономика
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