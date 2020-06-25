https://ria.ru/20200625/1573479664.html
Грузоперевозки между Чэнду и Европой выросли на 63%
С января по май число грузовых составов между городом Чэнду в Сычуане и Европой составило 789 с годовым приростом на 63%, подчитали в администрации Чэндуского... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:53
2020-06-25T17:53
россия-китай: главное
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чэнду
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, чэнду, экономика