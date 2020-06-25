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В МИД ответили на обвинения США в несоблюдении договоренностей
У США нет ни морального, ни юридического права обвинять других в несоблюдении договоренностей по контролю над вооружениями, заявила официальный представитель... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:53
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353
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кристофер форд, мария захарова, москва, вашингтон (город), сша, в мире

В МИД ответили на обвинения США в несоблюдении договоренностей

17:53 25.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. У США нет ни морального, ни юридического права обвинять других в несоблюдении договоренностей по контролю над вооружениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У США нет ни юридического, ни политического, ни морального плана оценивать выполнение другими государствами договоренностей по контролю над вооружениями. Для этого предусмотрены соответствующие механизмы проверки контроля, в отдельных случаях созданы специализированные международные организации", - сказала Захарова на брифинге.
"Стремления же Вашингтона присвоить эту функцию исключительно себе не имеют ни перспектив, не могут использоваться в качестве предлога для трансляции каких-либо выводов и заключений", - сказала она.
По словам Захаровой, Москва вновь призывает американских коллег сосредоточиться на предметной дискуссии по широкому спектру вопросов контроля над вооружениями. "Подобные необоснованные публичные обвинения на грани просто информационной агрессии, они часто грешат предвзятостью, как и в этот раз, и, конечно, не способствуют поиску компромиссных решений и снятию имеющихся озабоченностей", - указала Захарова.
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Ранее помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд подготовил обзорный доклад под названием "Соблюдение Россией обязательств по контролю над вооружениями: 1984-2020". Сокращенная версия документа была опубликована накануне межведомственных консультаций Россия-США по контролю над вооружениями, прошедших 22 июня в Вене.
В докладе в частности утверждалось, что Россия на протяжении последних десятилетий якобы подходила выборочно к соблюдению обязательств в сфере контроля над вооружениями, а в том, что касается двусторонних договоренностей с Вашингтоном, "даже видит потенциальное преимущество в нарушениях".
Россия ранее не раз отвергала американские претензии по нарушению тех или иных договоренностей в сфере контроля над вооружениями, в том числе ДСНВ или Договора по открытому небу и указывала на несоблюдение тех или иных положений сферы КНВ со стороны США.
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