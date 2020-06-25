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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Омбудсмен в Москве наблюдала за ходом голосования в СИЗО
Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева наблюдала за ходом голосования в СИЗО, нарушений избирательных прав не замечено, сообщается на официальном сайте столичного... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:50
голосование по поправкам в конституцию
татьяна потяева
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353
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татьяна потяева, москва, общество

Омбудсмен в Москве наблюдала за ходом голосования в СИЗО

17:50 25.06.2020
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© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в FacebookУполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в Facebook
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева наблюдала за ходом голосования в СИЗО, нарушений избирательных прав не замечено, сообщается на официальном сайте столичного уполномоченного по правам человека.
"Сегодня, 25 июня, в день начала общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева провела наблюдение за ходом голосования подозреваемых и обвиняемых в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Москве - "Бутырка". Всего изъявили желание принять участие в голосовании 1262 человека, которые содержатся в следственном изоляторе", - говорится в сообщении.
Конституция РФ
Вчера, 16:42Голосование по поправкам в Конституцию
Наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на голосовании
Отмечается, что за ходом голосования уполномоченный наблюдал посредством видеотрансляции в режиме реального времени, организованной УФСИН России по Москве.
"По состоянию на 11.30 количество проголосовавших составило более 300 человек из числа лиц, заключенных под стражу. В помещении для голосования размещены необходимые информационные материалы, обеспечена тайна голосования. Заполненный бюллетень опускается голосующим в переносной ящик. Татьяной Потяевой также отмечено, что голосование организовано с учетом действующих санитарно-противоэпидемических мер", - сообщается в материале.
Уточняется, что нарушений избирательных прав граждан в ходе наблюдения уполномоченным не усмотрено.
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Голосование по поправкам в КонституциюТатьяна ПотяеваМоскваОбщество
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