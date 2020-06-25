https://ria.ru/20200625/1573479467.html
Омбудсмен в Москве наблюдала за ходом голосования в СИЗО
Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева наблюдала за ходом голосования в СИЗО, нарушений избирательных прав не замечено, сообщается на официальном сайте столичного... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:50
2020-06-25T17:50
голосование по поправкам в конституцию
татьяна потяева
москва
общество
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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татьяна потяева, москва, общество
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева
наблюдала за ходом голосования в СИЗО, нарушений избирательных прав не замечено, сообщается на официальном сайте столичного уполномоченного по правам человека.
"Сегодня, 25 июня, в день начала общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева провела наблюдение за ходом голосования подозреваемых и обвиняемых в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Москве - "Бутырка". Всего изъявили желание принять участие в голосовании 1262 человека, которые содержатся в следственном изоляторе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за ходом голосования уполномоченный наблюдал посредством видеотрансляции в режиме реального времени, организованной УФСИН России по Москве.
"По состоянию на 11.30 количество проголосовавших составило более 300 человек из числа лиц, заключенных под стражу. В помещении для голосования размещены необходимые информационные материалы, обеспечена тайна голосования. Заполненный бюллетень опускается голосующим в переносной ящик. Татьяной Потяевой также отмечено, что голосование организовано с учетом действующих санитарно-противоэпидемических мер", - сообщается в материале.
Уточняется, что нарушений избирательных прав граждан в ходе наблюдения уполномоченным не усмотрено.