Омбудсмен в Москве наблюдала за ходом голосования в СИЗО

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Омбудсмен Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева наблюдала за ходом голосования в СИЗО, нарушений избирательных прав не замечено, сообщается на официальном сайте столичного уполномоченного по правам человека.

"Сегодня, 25 июня, в день начала общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева провела наблюдение за ходом голосования подозреваемых и обвиняемых в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Москве - "Бутырка". Всего изъявили желание принять участие в голосовании 1262 человека, которые содержатся в следственном изоляторе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за ходом голосования уполномоченный наблюдал посредством видеотрансляции в режиме реального времени, организованной УФСИН России по Москве.

"По состоянию на 11.30 количество проголосовавших составило более 300 человек из числа лиц, заключенных под стражу. В помещении для голосования размещены необходимые информационные материалы, обеспечена тайна голосования. Заполненный бюллетень опускается голосующим в переносной ящик. Татьяной Потяевой также отмечено, что голосование организовано с учетом действующих санитарно-противоэпидемических мер", - сообщается в материале.