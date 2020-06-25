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Комитет ГД поддержал проект об ответственности за подкуп третейских судей
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:47
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353
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россия, госдума рф, единая россия, андрей турчак, общество

Комитет ГД поддержал проект об ответственности за подкуп третейских судей

17:47 25.06.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за подкуп третейских судей.
Авторами инициативы стала группа депутатов от "Единой России", а также вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Изменения предлагаются в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, документ разработан для реализации рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) по итогам оценки в РФ национального законодательства и практики борьбы с коррупцией, где предписано однозначно криминализировать подкуп национальных и иностранных третейских судей. Законопроектом предлагается дополнить УК РФ статьей 200.7, предусматривающей уголовную ответственность за подкуп арбитра (третейского судьи) и за незаконное получение арбитром (третейским судьей) денег и иных ценностей, услуг.
Согласно проекту, незаконная передача третейскому судье денег, ценных бумаг, иного имущества за совершение действий в интересах дающего или других лиц будет наказываться штрафом до 400 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, или в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной суммы подкупа или без такового.
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Третейских судей за незаконное получение денег, ценных бумаг, другого имущества за совершение действий в интересах дающего предлагается наказывать штрафом до 700 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы подкупа либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы подкупа или без такового.
В проекте заключения профильного комитета (копия имеется в распоряжении РИА Новости) отмечается, что предлагаемые изменения создадут дополнительные уголовно-правовые меры противодействия коррупции, Комитет поддерживает концепцию данного законопроекта.
Вместе с тем, отмечают в комитете, для реализации законопроекта потребуется ряд уточнений, например, проектируемая статья 200.7 в качестве одного из видов наказания предусматривает штрафы кратные сумме подкупа арбитра, в связи с чем в соответствующей корректировке нуждается часть 2 статьи 46 УК РФ ("Штраф").
Кроме того, в комитете считают, что в проектируемом примечании статьи 200.7 следует определить значительный, крупный и особо крупный размер подкупа арбитра, в связи с чем следует внести уточнения в примечание к статье 170.2, где установлено общее правило определения ущерба, дохода, задолженности для статей 22 главы УК РФ.
"Учитывая вышеизложенное, Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендует Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона", - говорится в документе.
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РоссияГосдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакОбщество
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