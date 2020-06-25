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Постпред Ирана призвал США выполнять свои обязанности
Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади выразил обеспокоенность относительно сообщений, согласно которым высокопоставленные... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:46
маршалл биллингсли
казем гариб-абади
иран
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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маршалл биллингсли, казем гариб-абади, иран, сша, в мире

Постпред Ирана призвал США выполнять свои обязанности

17:46 25.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади выразил обеспокоенность относительно сообщений, согласно которым высокопоставленные чиновники США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний, и призвал США соблюдать обязанности по договорам в области разоружения.
"Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что высокопоставленные должностные лица США обсуждали возможность проведения тестовых ядерных взрывов, которые в случае их осуществления не только будут рассматриваться как явное нарушение глобального моратория на испытательные взрывы ядерного оружия, но также серьезно подорвут режим ядерного разоружения и нераспространения и тем самым международный мир и безопасность", - заявил Абади, слова которого приводятся в Twitter иранского постпредства.
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Кроме того, Абади отметил обеспокоенность относительно утверждения сенатом США бюджета в 10 миллионов долларов для подготовки к такому испытанию и призвал США "выполнять свои обязательства в обеспечении целей и задач договоров в области разоружения".
В конце мая газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Поводом для дискуссии стали утверждения администрации о том, что Россия и Китай якобы проводят испытания ядерного оружия малой мощности. Однако, как отмечалось, обсуждения завершились без какого-либо решения.
На прошлой неделе издание Hill сообщило, что комитет сената США по вооруженным силам одобрил выделение 10 миллионов долларов на реализацию проектов, направленных на сокращение времени, необходимого для проведения ядерного испытания.
Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил в среду, что США оставляют за собой право на ядерные испытания, но пока не видят в них необходимости.
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Маршалл БиллингслиКазем Гариб-АбадиИранСШАВ мире
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