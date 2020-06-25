Постпред Ирана призвал США выполнять свои обязанности

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что высокопоставленные должностные лица США обсуждали возможность проведения тестовых ядерных взрывов, которые в случае их осуществления не только будут рассматриваться как явное нарушение глобального моратория на испытательные взрывы ядерного оружия, но также серьезно подорвут режим ядерного разоружения и нераспространения и тем самым международный мир и безопасность", - заявил Абади, слова которого приводятся в Twitter иранского постпредства.