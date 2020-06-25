https://ria.ru/20200625/1573478983.html
Житель Перми получил срок за похищение девушки и удержание ее в отеле
Житель Перми отправится на три года в колонию за похищение девушки и удержание ее в мини-отеле, его соучастник получил условное наказание, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:43
2020-06-25T17:43
пермь
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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пермь, происшествия
ПЕРМЬ, 25 июн - РИА Новости.
Житель Перми
отправится на три года в колонию за похищение девушки и удержание ее в мини-отеле, его соучастник получил условное наказание, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.
По информации ведомства, в октябре 2019 года 26-летний житель Перми со своим 30-летним товарищем приехал в поселок Садоягодное Кунгурского района. Он проник в квартиру, где жила его знакомая, дождался ее и силой вытащил на улицу. Родственники девушки попытались остановить мужчину, за что получили побои.
"На автомашине мужчины перевезли потерпевшую против ее воли на территорию города Перми, где удерживали в одном из мини-отелей. Спустя сутки местонахождение потерпевшей было установлено сотрудниками полиции, она была освобождена. В зависимости от роли каждого мужчины признаны виновными в похищении человека и незаконном проникновении в чужое жилище", — говорится в сообщении.
Одного из фигурантов приговорили к трем годам и двум месяцам исправительной колонии, соучастнику назначено два года и шесть месяцев лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил, пояснили в ведомстве.