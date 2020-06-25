Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573478983.html
Житель Перми получил срок за похищение девушки и удержание ее в отеле
Житель Перми отправится на три года в колонию за похищение девушки и удержание ее в мини-отеле, его соучастник получил условное наказание, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:43
пермь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156186/57/1561865757_0:180:3003:1869_1400x0_80_0_0_56acdae756c0548a9e69cad84c9e682c.jpg
https://ria.ru/20200617/1573036257.html
пермь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156186/57/1561865757_0:180:3003:1869_1400x0_80_0_0_56acdae756c0548a9e69cad84c9e682c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156186/57/1561865757_136:0:2867:2048_1400x0_80_0_0_81b794b9db285bbd956bc5d6d5e88664.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/57/1561865757_734:0:2782:2048_1400x0_80_0_0_1abd53eba84687053b4f8e45b6313873.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пермь, происшествия

Житель Перми получил срок за похищение девушки и удержание ее в отеле

17:43 25.06.2020
1347
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
ПЕРМЬ, 25 июн - РИА Новости. Житель Перми отправится на три года в колонию за похищение девушки и удержание ее в мини-отеле, его соучастник получил условное наказание, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.
По информации ведомства, в октябре 2019 года 26-летний житель Перми со своим 30-летним товарищем приехал в поселок Садоягодное Кунгурского района. Он проник в квартиру, где жила его знакомая, дождался ее и силой вытащил на улицу. Родственники девушки попытались остановить мужчину, за что получили побои.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
17 июня, 03:49
Бастрыкин поручил доложить о расследовании похищения мальчика в Москве
"На автомашине мужчины перевезли потерпевшую против ее воли на территорию города Перми, где удерживали в одном из мини-отелей. Спустя сутки местонахождение потерпевшей было установлено сотрудниками полиции, она была освобождена. В зависимости от роли каждого мужчины признаны виновными в похищении человека и незаконном проникновении в чужое жилище", — говорится в сообщении.
Одного из фигурантов приговорили к трем годам и двум месяцам исправительной колонии, соучастнику назначено два года и шесть месяцев лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил, пояснили в ведомстве.
6220122
Обсудить 0
ПермьПроисшествия
Рекомендуем
На территории Завода имени Я. М. Свердлова
Глава СК поручил доложить о расследовании дела о взрывах в Дзержинске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Владимир Санкин
Уфимец, убивший подозреваемого в педофилии, попросил о суде присяжных
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Сбор урожая черешни
Врач рассказала, кому нельзя есть черешню
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
"Дошло до драки": Канделаки рассказала, как ее домогался Саакашвили
Блогер Александр Diablo R1
Популярный российский блогер погиб в 31 год
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об "усыновлении"
Сергей Хрущев
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18Российский посол в Германии рассказал о ситуации с "Северным потоком — 2"
09:16В Воронежской области число пациентов с COVID-19 превысило 6,8 тысячи
09:15Прокуратура начала проверку из-за задевшего причал в Москве теплохода
09:15В США предложили создать фонд, чтобы подготовить Пентагон к пандемиям
09:11В Москве выздоровели 1997 пациентов с коронавирусом
09:09Посол России назвал причину отсрочки встречи "нормандского формата"
09:08В Японии одна из крупнейших туркомпаний не будет нанимать новых людей
09:03В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:00Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния