Житель Перми получил срок за похищение девушки и удержание ее в отеле

ПЕРМЬ, 25 июн - РИА Новости. Житель Житель Перми отправится на три года в колонию за похищение девушки и удержание ее в мини-отеле, его соучастник получил условное наказание, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, в октябре 2019 года 26-летний житель Перми со своим 30-летним товарищем приехал в поселок Садоягодное Кунгурского района. Он проник в квартиру, где жила его знакомая, дождался ее и силой вытащил на улицу. Родственники девушки попытались остановить мужчину, за что получили побои.

"На автомашине мужчины перевезли потерпевшую против ее воли на территорию города Перми, где удерживали в одном из мини-отелей. Спустя сутки местонахождение потерпевшей было установлено сотрудниками полиции, она была освобождена. В зависимости от роли каждого мужчины признаны виновными в похищении человека и незаконном проникновении в чужое жилище", — говорится в сообщении.