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Эксперт прокомментировал возврат к практике космического туризма
Возврат к практике космического туризма может говорить о том, что Международная космическая станция не интересна ведущим державам и после 2024 года может... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:45
риа наука
андрей ионин
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андрей ионин, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Эксперт прокомментировал возврат к практике космического туризма

17:45 25.06.2020
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© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс МС-13" пристыкованный к Международной космической станции пролетает над Йеменом
Грузовой корабль Прогресс МС-13 пристыкованный к Международной космической станции пролетает над Йеменом
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Грузовой корабль "Прогресс МС-13" пристыкованный к Международной космической станции пролетает над Йеменом. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Возврат к практике космического туризма может говорить о том, что Международная космическая станция не интересна ведущим державам и после 2024 года может прекратить работу, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
В четверг РКК "Энергия" сообщила о подписании контракта с компанией Space Adventures на полёт двух туристов на "Союзе" на МКС в 2023 году. Планируется, что один из туристов совершит первый в истории выход в открытый космос с борта станции вместе с российским космонавтом.
"С учетом того, что опять вернулись к практике космического туризма, это свидетельствует о том, что на самом деле никаких серьезных планов у России по развитию МКС нет. Потому что когда такие планы есть, то запускают космонавтов для выполнения каких-то задач, исследований, а не космических туристов", - сказал Ионин РИА Новости.
При этом он усомнился в том, что "Роскосмос" сможет за счет туристов покрывать затраты России на МКС, которые оцениваются в сотни миллионов долларов. Кроме того, планы запускать туристов говорят о том, что вряд ли Россия когда-либо создаст национальную станцию на орбите Земли, считает Ионин.
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"Я думаю, России надо готовиться, что никакого продления срока жизни МКС после 2024 года не будет, потому что у Соединенных Штатов новые цели – это Луна, и туда будут направлены основные средства. А трех миллиардов долларов, чтобы содержать станцию, сейчас у американцев нет, и они об этом прямо говорят", - отметил эксперт.
В целом, по его словам, космический туризм на МКС "немного аморален" по отношению к профессиональным космонавтам, которые готовятся к полету по несколько лет. Для туризма на орбите было бы разумнее строить специальные космические отели, считает эксперт.
"Мы знаем, и в России, и в Соединенных Штатах есть люди, которые профессионально, на протяжении многих лет готовятся к своему полету. Для многих это смысл жизни, они подготовке отдают очень много лет. Но по тем или иным причинам не могут полететь в космос. Туризмом можно заниматься, но не в ущерб тем людям, которые на протяжении всей жизни готовятся к полету, но так его и не совершат, потому что у них, оказывается, просто нет денег", - подчеркнул он.
В настоящее время работа МКС продлена до 2024 года. Страны-участницы проекта сейчас обсуждают возможное продление до 2028 или даже до 2030 года. Специалисты считают, что технически это реализуемо.
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РИА НаукаАндрей ИонинМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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