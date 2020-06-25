Эксперт прокомментировал возврат к практике космического туризма

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Возврат к практике космического туризма может говорить о том, что Возврат к практике космического туризма может говорить о том, что Международная космическая станция не интересна ведущим державам и после 2024 года может прекратить работу, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин

В четверг РКК "Энергия" сообщила о подписании контракта с компанией Space Adventures на полёт двух туристов на "Союзе" на МКС в 2023 году. Планируется, что один из туристов совершит первый в истории выход в открытый космос с борта станции вместе с российским космонавтом.

"С учетом того, что опять вернулись к практике космического туризма, это свидетельствует о том, что на самом деле никаких серьезных планов у России по развитию МКС нет. Потому что когда такие планы есть, то запускают космонавтов для выполнения каких-то задач, исследований, а не космических туристов", - сказал Ионин РИА Новости.

При этом он усомнился в том, что " Роскосмос " сможет за счет туристов покрывать затраты России на МКС, которые оцениваются в сотни миллионов долларов. Кроме того, планы запускать туристов говорят о том, что вряд ли Россия когда-либо создаст национальную станцию на орбите Земли, считает Ионин.

"Я думаю, России надо готовиться, что никакого продления срока жизни МКС после 2024 года не будет, потому что у Соединенных Штатов новые цели – это Луна, и туда будут направлены основные средства. А трех миллиардов долларов, чтобы содержать станцию, сейчас у американцев нет, и они об этом прямо говорят", - отметил эксперт.

В целом, по его словам, космический туризм на МКС "немного аморален" по отношению к профессиональным космонавтам, которые готовятся к полету по несколько лет. Для туризма на орбите было бы разумнее строить специальные космические отели, считает эксперт.

"Мы знаем, и в России, и в Соединенных Штатах есть люди, которые профессионально, на протяжении многих лет готовятся к своему полету. Для многих это смысл жизни, они подготовке отдают очень много лет. Но по тем или иным причинам не могут полететь в космос. Туризмом можно заниматься, но не в ущерб тем людям, которые на протяжении всей жизни готовятся к полету, но так его и не совершат, потому что у них, оказывается, просто нет денег", - подчеркнул он.