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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573478905.html
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали недействительными
Все бюллетени в урне, которую использовал для повторного голосования по поправкам к конституции журналист и ведущий "Дождя" Павел Лобков, признаны... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:18
голосование по поправкам в конституцию
россия
павел лобков
николай булаев
элла памфилова
цик рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, павел лобков, николай булаев, элла памфилова, цик рф, политика

Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали недействительными

17:49 25.06.2020 (обновлено: 18:18 25.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖурналист Павел Лобков
Журналист Павел Лобков
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Все бюллетени в урне, которую использовал для повторного голосования по поправкам к конституции журналист и ведущий "Дождя" Павел Лобков, признаны недействительными, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Ранее Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Реут позднее сообщил РИА Новости, что бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали. Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что Лобков должен понести административное наказание за попытку двойного голосования. А председатель ЦИК Элла Памфилова назвала такие попытки провокацией.
"Все бюллетени в этом ящике признаны недействительными", - сказал Реут.
Ранее Реут сообщил, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.
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