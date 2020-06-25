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Египетский перевозчик с 1 июля возобновляет полеты по 29 направлениям
Египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air с 1 июля возобновляет рейсы по 29 зарубежным направлениям, об этом говорится в заявлении компании. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:55
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
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туризм, новости - туризм, египет, в мире

Египетский перевозчик с 1 июля возобновляет полеты по 29 направлениям

17:42 25.06.2020 (обновлено: 18:55 25.06.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет. Архивное фото
КАИР, 25 июн – РИА Новости. Египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air с 1 июля возобновляет рейсы по 29 зарубежным направлениям, об этом говорится в заявлении компании.
Ранее власти страны объявили о постепенном возобновлении международного авиасообщения с 1 июля.
"Авиакомпания объявляет о возобновлении беспосадочных перелетов в более чем 29 международных пунктов, начиная с 1 июля 2020 года", - говорится в коммюнике компании.
Уточняется, что полеты будут "возобновлены с 17 аэропортами в Европе, четырьмя в Африке, четыре направления будут открыты на Ближнем Востоке, три - в Северной Америке и один - Гуанчжоу - в Китае".
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
Вчера, 07:19
Раскрыт план по возобновлению международного авиасообщения
Египет с 19 марта на фоне ситуации связанной с пандемией коронавируса приостановил внутреннее и международное пассажирское авиасообщение. В мае минфин страны заявил, что власти выделят авиакомпании кредит в размере 127 миллионов долларов для нивелирования негативных эффектов от пандемии коронавируса и приостановки полетов.
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