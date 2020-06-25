Египетский перевозчик с 1 июля возобновляет полеты по 29 направлениям

КАИР, 25 июн – РИА Новости. Египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air с 1 июля возобновляет рейсы по 29 зарубежным направлениям, об этом говорится в заявлении компании.

"Авиакомпания объявляет о возобновлении беспосадочных перелетов в более чем 29 международных пунктов, начиная с 1 июля 2020 года", - говорится в коммюнике компании.

Уточняется, что полеты будут "возобновлены с 17 аэропортами в Европе, четырьмя в Африке, четыре направления будут открыты на Ближнем Востоке, три - в Северной Америке и один - Гуанчжоу - в Китае".