Донбасс и Киев договорились предоставить данные для разминирования

"Что касается вопроса противоминной деятельности, стороны договорились до 30 июня выслать карты-схемы с четкими координатами для проведения противоминных мероприятий, чтобы рабочая группа могла продолжить работу в этом направлении и выйти на практический уровень", – говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.