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Донбасс и Киев договорились предоставить данные для разминирования
Представители Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе по Донбассу в ходе онлайн-встречи договорились до 30 июня... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:38
ситуация в днр и лнр
мид днр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, мид днр, донбасс, киев, в мире

Донбасс и Киев договорились предоставить данные для разминирования

17:38 25.06.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 июн – РИА Новости. Представители Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе по Донбассу в ходе онлайн-встречи договорились до 30 июня предоставить карты-схемы для разминирования территорий, сообщили в пресс-службе МИД ДНР.
Видеоконференция контактной группы по Донбассу проходит в четверг.
"Что касается вопроса противоминной деятельности, стороны договорились до 30 июня выслать карты-схемы с четкими координатами для проведения противоминных мероприятий, чтобы рабочая группа могла продолжить работу в этом направлении и выйти на практический уровень", – говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
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Ситуация в ДНР и ЛНРМИД ДНРДонбассКиевВ мире
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