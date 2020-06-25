В России создали миниатюрный индикатор для двигателя боевого самолета

"Резервный многофункциональный индикатор (МФИ) является ярким примером развития современного пилотажно-навигационного оборудования и индикаторов, выполненный с применением последних тенденций технологии и отображающий графическую, цифровую и буквенную информацию на полноцветном ЖК-дисплее. На сегодняшний день имеющийся вариант исполнения изделия является одним из самых миниатюрных в России", - сказал Курбиев.

По его словам, несмотря на небольшие размеры, индикатор отображает целый массив данных: обороты двигателей (два канала), температура выхлопных газов (два канала), напряжение бортовой сети (два канала), полетное время. "В отличие от конкурентов, конструкция и программное обеспечение изделия позволяет доработать МФИ как в части каналов информационного обмена (расширение функционала), так и в части взаимодействия с различными типами ЖК-дисплеев, которые, в свою очередь, могут иметь различное количество и назначение кнопочных переключателей, что облегчает адаптацию МФИ для отображения информации в соответствии с задачами заказчика", - отметил Курбиев.