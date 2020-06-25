https://ria.ru/20200625/1573478340.html
В России создали миниатюрный индикатор для двигателя боевого самолета
Один из самых миниатюрных индикаторов, отображающих информацию о двигателе на боевом самолете, создан в России, сообщил журналистам генеральный директор... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:36
2020-06-25T17:36
новое оружие россии
россия
концерн радиоэлектронные технологии
ростех
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, концерн радиоэлектронные технологии, ростех, экономика
КАЗАНЬ, 25 июн – РИА Новости.
Один из самых миниатюрных индикаторов, отображающих информацию о двигателе на боевом самолете, создан в России, сообщил журналистам генеральный директор Казанского приборостроительного конструкторского бюро (КПКБ, входит в КРЭТ Ростеха
) Илдус Курбиев.
"Резервный многофункциональный индикатор (МФИ) является ярким примером развития современного пилотажно-навигационного оборудования и индикаторов, выполненный с применением последних тенденций технологии и отображающий графическую, цифровую и буквенную информацию на полноцветном ЖК-дисплее. На сегодняшний день имеющийся вариант исполнения изделия является одним из самых миниатюрных в России", - сказал Курбиев.
По его словам, несмотря на небольшие размеры, индикатор отображает целый массив данных: обороты двигателей (два канала), температура выхлопных газов (два канала), напряжение бортовой сети (два канала), полетное время. "В отличие от конкурентов, конструкция и программное обеспечение изделия позволяет доработать МФИ как в части каналов информационного обмена (расширение функционала), так и в части взаимодействия с различными типами ЖК-дисплеев, которые, в свою очередь, могут иметь различное количество и назначение кнопочных переключателей, что облегчает адаптацию МФИ для отображения информации в соответствии с задачами заказчика", - отметил Курбиев.
Он отметил, что на сегодняшний день идет предсерийное производство, применяется это оборудование на самолетах АО "РСК "МиГ".