Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
https://ria.ru/20200625/1573478340.html
В России создали миниатюрный индикатор для двигателя боевого самолета
Один из самых миниатюрных индикаторов, отображающих информацию о двигателе на боевом самолете, создан в России, сообщил журналистам генеральный директор... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:36
новое оружие россии
россия
концерн радиоэлектронные технологии
ростех
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571225501_0:211:3038:1920_1400x0_80_0_0_2ac8092274569a4a92889f97ccaa9651.jpg
https://ria.ru/20200104/1563103874.html
https://ria.ru/20191003/1559346986.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571225501_0:211:3038:1920_1400x0_80_0_0_2ac8092274569a4a92889f97ccaa9651.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571225501_294:0:3025:2048_1400x0_80_0_0_46e780edf589966bdda642282e5b607d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571225501_635:0:2683:2048_1400x0_80_0_0_b2e6dbf26fb146c4b723458dd26ac857.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, концерн радиоэлектронные технологии, ростех, экономика

В России создали миниатюрный индикатор для двигателя боевого самолета

17:36 25.06.2020
600
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПилотажная группа "Стрижи"
Пилотажная группа Стрижи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Пилотажная группа "Стрижи". Архивное фото
КАЗАНЬ, 25 июн – РИА Новости. Один из самых миниатюрных индикаторов, отображающих информацию о двигателе на боевом самолете, создан в России, сообщил журналистам генеральный директор Казанского приборостроительного конструкторского бюро (КПКБ, входит в КРЭТ Ростеха) Илдус Курбиев.
"Резервный многофункциональный индикатор (МФИ) является ярким примером развития современного пилотажно-навигационного оборудования и индикаторов, выполненный с применением последних тенденций технологии и отображающий графическую, цифровую и буквенную информацию на полноцветном ЖК-дисплее. На сегодняшний день имеющийся вариант исполнения изделия является одним из самых миниатюрных в России", - сказал Курбиев.
Истребитель Су-57
4 января, 06:23
Американский журнал рассказал о российских боевых самолетах будущего
По его словам, несмотря на небольшие размеры, индикатор отображает целый массив данных: обороты двигателей (два канала), температура выхлопных газов (два канала), напряжение бортовой сети (два канала), полетное время. "В отличие от конкурентов, конструкция и программное обеспечение изделия позволяет доработать МФИ как в части каналов информационного обмена (расширение функционала), так и в части взаимодействия с различными типами ЖК-дисплеев, которые, в свою очередь, могут иметь различное количество и назначение кнопочных переключателей, что облегчает адаптацию МФИ для отображения информации в соответствии с задачами заказчика", - отметил Курбиев.
Он отметил, что на сегодняшний день идет предсерийное производство, применяется это оборудование на самолетах АО "РСК "МиГ".
Ручной пулемет РПК-16
3 октября 2019, 08:00
Армия-2050: ученые рассказали о бронескафандрах и оружии пехоты будущего
4510021
Обсудить 1
Новое оружие РоссииРоссияКонцерн Радиоэлектронные технологииРостехЭкономика
Рекомендуем
Военнослужащий с ПЗРК Игла
Индия попросила Россию ускорить поставки ПЗРК "Игла", пишут СМИ
Журналист Павел Лобков
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали недействительными
Самолет Ил-76МД-90А
Новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А защитили от ракет
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров
Депутату Макарову не грозит наказание за попытку двойного голосования
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
"Дошло до драки": Канделаки рассказала, как ее домогался Саакашвили
Патрульный корабль ледового класса Иван Папанин
В США считают ледокол "Иван Папанин" наступательным вооружением
Вашингтон, США
Палата представителей конгресса США проголосует за создание нового штата
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Раскрыто данное Илону Маску актрисой Эмбер Херд прозвище
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД осудил поставки США вооружений на Украину
Здание Министерства иностранных дел РФ
США держат курс на размещение РСМД в разных регионах мира, заявили в МИД
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на обвинения США в несоблюдении договоренностей
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
ДТП с участием беспилотного автомобиля Мостранспроекта в центре Москвы
Эксперт рассказал, когда нельзя включать "аварийку" в машине
Крым. Территория одного из отелей
В Крыму разъяснили правила заселения в номера неженатых пар
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:16В Воронежской области число пациентов с COVID-19 превысило 6,8 тысячи
09:15Прокуратура начала проверку из-за задевшего причал в Москве теплохода
09:15В США предложили создать фонд, чтобы подготовить Пентагон к пандемиям
09:11В Москве выздоровели 1997 пациентов с коронавирусом
09:09Посол России назвал причину отсрочки встречи "нормандского формата"
09:08В Японии одна из крупнейших туркомпаний не будет нанимать новых людей
09:03В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:00Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
Лента новостейМолния