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В Молдавии за сутки 375 человек заболели COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 375, до 15 453, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:35
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, молдавия, в мире

В Молдавии за сутки 375 человек заболели COVID-19

17:35 25.06.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 375, до 15 453, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения
Ранее власти Молдавии сообщили о 15 078 зарегистрированных случаях коронавируса, 502 из которых стали летальными.
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"Сегодня в Молдавии были зарегистрированы 375 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 15 453. Всего 8599 человек были вылечены, а 502 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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