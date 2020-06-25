В Молдавии за сутки 375 человек заболели COVID-19

"Сегодня в Молдавии были зарегистрированы 375 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 15 453. Всего 8599 человек были вылечены, а 502 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.