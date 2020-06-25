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Во Владимирской области в одном из поселков отменят карантин по COVID-19
Власти Владимирской области отменяют с пятницы карантин в поселке Золотково Гусь-Хрустального района, введенный с 8 мая из-за ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:32
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РИА Новости
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353
60
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Во Владимирской области в одном из поселков отменят карантин по COVID-19

17:32 25.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Власти Владимирской области отменяют с пятницы карантин в поселке Золотково Гусь-Хрустального района, введенный с 8 мая из-за ситуации с коронавирусом, сообщает обладминистрация.
Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сипягин.
"Решение принято на основании анализа эпидемиологической ситуации и исходя из устойчивого снижения роста заболеваемости на территории населенного пункта", - говорится в сообщении.
Ранее власти отменили карантин в поселке Мезиновский Гусь-Хрустального района, также введенный с 8 мая.
Во Владимирской области зарегистрировано 4109 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 650.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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