https://ria.ru/20200625/1573478084.html
Во Владимирской области в одном из поселков отменят карантин по COVID-19
Власти Владимирской области отменяют с пятницы карантин в поселке Золотково Гусь-Хрустального района, введенный с 8 мая из-за ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:32
2020-06-25T17:32
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коронавирусы
владимирская область
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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