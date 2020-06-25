Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573478054.html
США держат курс на размещение РСМД в разных регионах мира, заявили в МИД
США держат курс на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в разных регионах мира, Москва предупреждает Вашингтон о рисках провоцирования... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:32
мария захарова
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568735169_0:0:3230:1817_1400x0_80_0_0_d874ae94c1120df21605ef74bca5e1fc.jpg
https://ria.ru/20200304/1568137604.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568735169_0:0:3230:1817_1400x0_80_0_0_d874ae94c1120df21605ef74bca5e1fc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568735169_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e800f6e7938d2f79334623b071db742d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568735169_44:0:2092:2048_1400x0_80_0_0_787bcaaf23af05d20904d00e8ded6ccc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, сша, в мире

США держат курс на размещение РСМД в разных регионах мира, заявили в МИД

17:32 25.06.2020
226
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. США держат курс на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в разных регионах мира, Москва предупреждает Вашингтон о рисках провоцирования нестабильности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская делегация напомнила об инициативе по встречным с НАТО мораториям на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. США держат курс на размещение систем ранее запрещавшихся по ДРСМД в различных регионах мира", - сказала Захарова на брифинге.
"Еще раз предупредили американских коллег о дестабилизирующем характере подобной линии, чреватой дополнительной эскалацией напряженности и высокими рисками гонки вооружений", - добавила она.
Консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Стороны обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), который был заключен в 2010 году и истекает в феврале 2021 года, поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия ДРСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других.
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
4 марта, 12:29
В МИД оценили ситуацию с мораторием по размещению РСМД
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России подписал закон о приостановлении договора, в августе договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
3000121
Обсудить 0
Мария ЗахароваСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД осудил поставки США вооружений на Украину
Пилотажная группа Стрижи
В России создали миниатюрный индикатор для двигателя боевого самолета
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на обвинения США в несоблюдении договоренностей
Стенд компании Huawei
Huawei разрешили построить исследовательский центр в Великобритании
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД раскритиковали доклад замгоссекретаря о контроле над вооружениями
Военнослужащий с ПЗРК Игла
Индия попросила Россию ускорить поставки ПЗРК "Игла", пишут СМИ
Американские флаги в Вашингтоне
США внесли в санкционные списки, связанные с Ираном, восемь компаний
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Постпред Ирана призвал США выполнять свои обязанности
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров
Депутату Макарову не грозит наказание за попытку двойного голосования
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп заявил, что у России есть проект по разобщению НАТО
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
США не жалели денег на "демократизацию" России, заявили в Совфеде
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
Общественная палата проконтролирует исполнение поручений правительства
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия и США договорились провести встречи экспертов по военным доктринам
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на слова премьера Латвии о "советской оккупации"
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо
Эксперт предсказал усиление раскола в США после президентских выборов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:16В Воронежской области число пациентов с COVID-19 превысило 6,8 тысячи
09:15Прокуратура начала проверку из-за задевшего причал в Москве теплохода
09:15В США предложили создать фонд, чтобы подготовить Пентагон к пандемиям
09:11В Москве выздоровели 1997 пациентов с коронавирусом
09:09Посол России назвал причину отсрочки встречи "нормандского формата"
09:08В Японии одна из крупнейших туркомпаний не будет нанимать новых людей
09:03В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:00Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
Лента новостейМолния