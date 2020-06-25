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США внесли в санкционные списки, связанные с Ираном, восемь компаний
США внесли в санкционные списки, связанные с Ираном и борьбой с терроризмом, восемь организаций, говорится в сообщении на сайте американского минфина. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:31
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
германия, гонконг, иран, сша, в мире

США внесли в санкционные списки, связанные с Ираном, восемь компаний

17:31 25.06.2020
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© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. США внесли в санкционные списки, связанные с Ираном и борьбой с терроризмом, восемь организаций, говорится в сообщении на сайте американского минфина.
В частности, речь идет о торговых компаниях и производителях металла из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Германии и Гонконга.
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