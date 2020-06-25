https://ria.ru/20200625/1573477988.html
Общественная палата проконтролирует исполнение поручений правительства
Общественная палата РФ будет заниматься контролем за исполнением правительственных поручений в период борьбы с коронавирусом, а также мониторингом реализации... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:29
2020-06-25T17:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
лидия михеева
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568375157_0:153:3098:1896_1400x0_80_0_0_f73dd70e0e3a961433f6f4e64ca4ec7a.jpg
https://ria.ru/20200620/1573230772.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568375157_0:153:3098:1896_1400x0_80_0_0_f73dd70e0e3a961433f6f4e64ca4ec7a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568375157_184:0:2915:2048_1400x0_80_0_0_e5b3959aa99111f393c99467bd3cfab5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568375157_525:0:2573:2048_1400x0_80_0_0_ae9f0d4d56f03db4eef3713d298c66be.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лидия михеева, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество