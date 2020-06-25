Общественная палата проконтролирует исполнение поручений правительства

"Конечно, общественный контроль за качеством выполнения решений, принятых исполнительной властью в период пандемии по поддержке населения и бизнеса, НКО. Это такая важная задача, как мониторинг нацпроектов и мониторинг того, как будет реализован общенациональный план", - рассказала Михеева в ходе пресс-брифинга, перечисляя дальнейшие планы ОП РФ по итогам общения нового состава с президентом.