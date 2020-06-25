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Распространение нового коронавируса
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Общественная палата проконтролирует исполнение поручений правительства
Общественная палата РФ будет заниматься контролем за исполнением правительственных поручений в период борьбы с коронавирусом, а также мониторингом реализации... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
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Общественная палата проконтролирует исполнение поручений правительства

17:29 25.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ будет заниматься контролем за исполнением правительственных поручений в период борьбы с коронавирусом, а также мониторингом реализации национальных проектов и общенационального плана, сообщила секретарь ОП РФ Лидия Михеева.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин провел онлайн-встречу с новым составом Общественной палаты РФ.
"Конечно, общественный контроль за качеством выполнения решений, принятых исполнительной властью в период пандемии по поддержке населения и бизнеса, НКО. Это такая важная задача, как мониторинг нацпроектов и мониторинг того, как будет реализован общенациональный план", - рассказала Михеева в ходе пресс-брифинга, перечисляя дальнейшие планы ОП РФ по итогам общения нового состава с президентом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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20 июня, 14:12
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Лидия МихееваКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
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