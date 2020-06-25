Huawei разрешили построить исследовательский центр в Великобритании

ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Китайская компания Китайская компания Huawei сообщила, что получила разрешение на строительство в британском Кембридже научно-исследовательского центра, только в первую фазу проекта компания инвестирует 1 миллиард фунтов стерлингов (1,24 миллиарда долларов).

В Huawei сообщили, что 500 акров (около 200 гектаров) земли в Кембридже компания приобрела в 2018 году, и 25 июня местный совет одобрил реализацию первого этапа проекта.

Huawei создаст современный научно-исследовательский и производственный центр, который будет заниматься исследованием, разработкой и производством электронно-оптических устройств.

"Huawei инвестирует 1 миллиард фунтов стерлингов в реализацию первой фазы проекта, которая включает в себя строительство объектов площадью 50 тысяч квадратных метров на десяти акрах земли (36421,7 квадратных метров) и создание порядка 400 рабочих мест", - говорится в заявлении компании.

В компании подчеркнули, что эти инвестиции станут важным стимулом для развития сферы высоких технологий в регионе, что поможет Кембриджу укрепиться в качестве глобального инновационного центра.

После начала полноценного функционирования этот комплекс станет международной штаб-квартирой бизнеса Huawei в сфере оптоэлектроники.