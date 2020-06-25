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Huawei разрешили построить исследовательский центр в Великобритании
Китайская компания Huawei сообщила, что получила разрешение на строительство в британском Кембридже научно-исследовательского центра, только в первую фазу... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:29
huawei technologies
кембридж (массачусетс)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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huawei technologies, кембридж (массачусетс), в мире

Huawei разрешили построить исследовательский центр в Великобритании

17:29 25.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтенд компании Huawei
Стенд компании Huawei
© РИА Новости / Илья Питалев
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Стенд компании Huawei . Архивное фото
ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Китайская компания Huawei сообщила, что получила разрешение на строительство в британском Кембридже научно-исследовательского центра, только в первую фазу проекта компания инвестирует 1 миллиард фунтов стерлингов (1,24 миллиарда долларов).
В Huawei сообщили, что 500 акров (около 200 гектаров) земли в Кембридже компания приобрела в 2018 году, и 25 июня местный совет одобрил реализацию первого этапа проекта.
Huawei создаст современный научно-исследовательский и производственный центр, который будет заниматься исследованием, разработкой и производством электронно-оптических устройств.
"Huawei инвестирует 1 миллиард фунтов стерлингов в реализацию первой фазы проекта, которая включает в себя строительство объектов площадью 50 тысяч квадратных метров на десяти акрах земли (36421,7 квадратных метров) и создание порядка 400 рабочих мест", - говорится в заявлении компании.
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
10 июня, 10:26
Запугивают? Помпео обвинил Китай в "давлении" на Британию через Huawei
В компании подчеркнули, что эти инвестиции станут важным стимулом для развития сферы высоких технологий в регионе, что поможет Кембриджу укрепиться в качестве глобального инновационного центра.
После начала полноценного функционирования этот комплекс станет международной штаб-квартирой бизнеса Huawei в сфере оптоэлектроники.
В компании также сообщили, что на первом этапе проекта основное внимание будет сфокусировано на исследованиях, разработках и производстве оптических устройств и модулей в рамках интегрированной модели, благодаря которой возможно будет быстрее выводить инновации на рынок.
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Huawei TechnologiesКембридж (Массачусетс)В мире
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