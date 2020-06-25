Депутату Макарову не грозит наказание за попытку двойного голосования

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Депутату Госдумы Андрею Макарову не грозит наказание за попытку двойного голосования, так как бюллетень на избирательном участке он не получил, сообщил РИА Новости зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Макаров рассказал, что лично убедился в невозможности двойного голосования по поправкам в конституцию - после регистрации для электронного голосования он специально поехал на избирательный участок, попросил выдать ему бюллетень, но получил отказ.
"Если не получил повторно бюллетень, то нет нарушения", - сказал Реут.
Ранее он назвал провокацией различные публичные заявления о двойном голосовании и отметил, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.
Журналист и ведущий "Дождя" Павел Лобков ранее сообщил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. В отличие от Макарова, бюллетень он получил.
Бюллетень Лобкова на участке был аннулирован, будет учтен только его электронный голос, сообщил Реут. Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что Лобков должен понести административное наказание за попытку двойного голосования, а председатель ЦИК Элла Памфилова назвала такие попытки провокацией.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Дистанционное электронное голосование проходит с 25 июня по 30 июня.