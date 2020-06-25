Депутату Макарову не грозит наказание за попытку двойного голосования

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Макаров рассказал, что лично убедился в невозможности двойного голосования по поправкам в конституцию - после регистрации для электронного голосования он специально поехал на избирательный участок, попросил выдать ему бюллетень, но получил отказ.