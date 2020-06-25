Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала своим подписчикам, что общается с отцом, по ее словам, он сожалеет о содеянном и раскаивается.
"С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается", - написала она в четверг в Instagram.
Анна-Мария также сообщила, что передала ему слова поддержки. "Мое мнение по ситуации оставлю при себе до лучших времен", - добавила она.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.