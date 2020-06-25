Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573477814.html
Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца
Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала своим подписчикам, что общается с отцом, по ее словам, он сожалеет о содеянном и раскаивается. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:29
анна мария ефремова
россия
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572251386_0:203:713:604_1400x0_80_0_0_19a54677bbcfbdcf38b642d2c9ed40a5.jpg
https://ria.ru/20200624/1573422179.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200623/1573349138.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572251386_0:203:713:604_1400x0_80_0_0_19a54677bbcfbdcf38b642d2c9ed40a5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572251386_0:136:713:671_1400x0_80_0_0_e9f1888ad6485662210bb5bcfe222b56.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572251386_0:42:713:755_1400x0_80_0_0_1e669f868a91f2113145de7e28150380.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна мария ефремова, россия, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца

17:26 25.06.2020 (обновлено: 17:29 25.06.2020)
5079
© Фото : @amefremovaАнна Мария Ефремова
Анна Мария Ефремова
© Фото : @amefremova
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала своим подписчикам, что общается с отцом, по ее словам, он сожалеет о содеянном и раскаивается.
"С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается", - написала она в четверг в Instagram.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
24 июня, 15:16
Кокорин дал совет Ефремову на случай тюремного заключения
Анна-Мария также сообщила, что передала ему слова поддержки. "Мое мнение по ситуации оставлю при себе до лучших времен", - добавила она.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
23 июня, 11:38
"Фантазия поражает". Адвокат Ефремова опроверг сообщения о его диагнозе
8434733
Обсудить 3
Анна Мария ЕфремоваРоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об "усыновлении"
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
"Дошло до драки": Канделаки рассказала, как ее домогался Саакашвили
Крым. Территория одного из отелей
В Крыму разъяснили правила заселения в номера неженатых пар
Сбор урожая черешни
Врач рассказала, кому нельзя есть черешню
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров
Депутату Макарову не грозит наказание за попытку двойного голосования
Сергей Хрущев
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Блогер Александр Diablo R1
Популярный российский блогер погиб в 31 год
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Открытие мемориальной доски Никите Хрущеву
Вдова Сергея Хрущева опровергла сообщения о причине смерти мужа
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Раскрыто данное Илону Маску актрисой Эмбер Херд прозвище
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:16В Воронежской области число пациентов с COVID-19 превысило 6,8 тысячи
09:15Прокуратура начала проверку из-за задевшего причал в Москве теплохода
09:15В США предложили создать фонд, чтобы подготовить Пентагон к пандемиям
09:11В Москве выздоровели 1997 пациентов с коронавирусом
09:09Посол России назвал причину отсрочки встречи "нормандского формата"
09:08В Японии одна из крупнейших туркомпаний не будет нанимать новых людей
09:03В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:00Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
Лента новостейМолния