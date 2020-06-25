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Распространение нового коронавируса
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Медик предупредила о риске ухудшения ситуации с COVID-19 в Азербайджане
Ситуация с коронавирусом в Азербайджане может ухудшиться, если население не будет себя оберегать, заявила представитель оперштаба, заведующая отделом... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, азербайджан, в мире

Медик предупредила о риске ухудшения ситуации с COVID-19 в Азербайджане

17:26 25.06.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 25 июн – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Азербайджане может ухудшиться, если население не будет себя оберегать, заявила представитель оперштаба, заведующая отделом объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики Ягут Гараева.
"В конце февраля Азербайджан смог локализовать распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Но инфекция все же попала внутрь и начала распространяться. Ни своевременная реакция медработников, ни контроль полицейских не имеют такую силу, как действия со стороны общества. Из-за халатного отношения граждан коронавирус начал распространяется в семьях, организациях. Если мы не будем себя оберегать, то ситуация ухудшится. Как бы тяжело не было, мы должны изолировать себя, ради себя и своих родных. Ведь сплотившись вместе, мы преодолеем эту эпидемию", - заявила Гараева на брифинге в четверг.
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Скорость распространения нового коронавируса
Согласно данным оперштаба на четверг, общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 14,9 тысячи, за сутки инфекция выявлена еще у 547 человек, всего в стране умерли 180 заболевших с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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