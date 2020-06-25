Медик предупредила о риске ухудшения ситуации с COVID-19 в Азербайджане

"В конце февраля Азербайджан смог локализовать распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Но инфекция все же попала внутрь и начала распространяться. Ни своевременная реакция медработников, ни контроль полицейских не имеют такую силу, как действия со стороны общества. Из-за халатного отношения граждан коронавирус начал распространяется в семьях, организациях. Если мы не будем себя оберегать, то ситуация ухудшится. Как бы тяжело не было, мы должны изолировать себя, ради себя и своих родных. Ведь сплотившись вместе, мы преодолеем эту эпидемию", - заявила Гараева на брифинге в четверг.