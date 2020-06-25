Раскрыто данное Илону Маску актрисой Эмбер Херд прозвище

В телефоне актрисы основатель Space X был записан как "Человек-ракета" (Rocketman). Предполагается, что Херд так и называла Маска. Это стало известно благодаря представленной суду переписке актрисы и предпринимателя в то время, когда она была замужем за Деппом.

В переписке с Маском Херд сообщила о намерении развестись, на что тот предложил нанять ей круглосуточную охрану после ее жалоб на насилие со стороны Деппа.