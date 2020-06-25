https://ria.ru/20200625/1573477700.html
Раскрыто данное Илону Маску актрисой Эмбер Херд прозвище
Суд озвучил прозвище Илона Маска, данное ему актрисой Эмбер Херд, когда та была в браке с Джонни Деппом. Об этом сообщает Mirror. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:26
2020-06-25T17:26
илон маск
эмбер херд
джонни депп
общество - видео
в мире
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1
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, эмбер херд, джонни депп, общество - видео, в мире
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Суд озвучил прозвище Илона Маска
, данное ему актрисой Эмбер Херд
, когда та была в браке с Джонни Деппом
. Об этом сообщает Mirror
.
В телефоне актрисы основатель Space X был записан как "Человек-ракета" (Rocketman). Предполагается, что Херд так и называла Маска. Это стало известно благодаря представленной суду переписке актрисы и предпринимателя в то время, когда она была замужем за Деппом.
В переписке с Маском Херд сообщила о намерении развестись, на что тот предложил нанять ей круглосуточную охрану после ее жалоб на насилие со стороны Деппа.
Сообщение было отправлено 22 мая 2016 года, через день после того, как между супругами, по словам актрисы, произошел конфликт, в ходе которого Депп якобы атаковал ее с помощью телефона.