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Раскрыто данное Илону Маску актрисой Эмбер Херд прозвище
Суд озвучил прозвище Илона Маска, данное ему актрисой Эмбер Херд, когда та была в браке с Джонни Деппом. Об этом сообщает Mirror. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:26
илон маск
эмбер херд
джонни депп
общество - видео
в мире
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
илон маск, эмбер херд, джонни депп, общество - видео, в мире

Раскрыто данное Илону Маску актрисой Эмбер Херд прозвище

17:26 25.06.2020
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© AP Photo / Mark LennihanИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Mark Lennihan
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Суд озвучил прозвище Илона Маска, данное ему актрисой Эмбер Херд, когда та была в браке с Джонни Деппом. Об этом сообщает Mirror.
В телефоне актрисы основатель Space X был записан как "Человек-ракета" (Rocketman). Предполагается, что Херд так и называла Маска. Это стало известно благодаря представленной суду переписке актрисы и предпринимателя в то время, когда она была замужем за Деппом.
В переписке с Маском Херд сообщила о намерении развестись, на что тот предложил нанять ей круглосуточную охрану после ее жалоб на насилие со стороны Деппа.
Сообщение было отправлено 22 мая 2016 года, через день после того, как между супругами, по словам актрисы, произошел конфликт, в ходе которого Депп якобы атаковал ее с помощью телефона.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
25 мая, 15:16
Илону Маску пришлось поменять странное имя сына
4212028
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Илон МаскЭмбер ХердДжонни ДеппОбщество - ВидеоВ мире
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