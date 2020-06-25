Явка в Москве на электронном голосовании по поправкам составляет 36,1%

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Явка в Москве за 7 часов электронного голосования по поправкам составляет 36,1%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.
По состоянию на 17.00 явка на электронное голосование по поправкам в конституцию в Москве составляет 36,1%, проголосовало 325 849 человек, выдано почти 380 тысяч бюллетеней.
Согласно данным штаба, общая явка избирателей по двум регионам составляет 35,5%. Проголосовало 371 899 избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить с 25 июня по 30 июня.