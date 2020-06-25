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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573477671.html
Явка в Москве на электронном голосовании по поправкам составляет 36,1%
Явка в Москве за 7 часов электронного голосования по поправкам составляет 36,1%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:26
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
москва
политика
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, москва, политика

Явка в Москве на электронном голосовании по поправкам составляет 36,1%

17:25 25.06.2020 (обновлено: 17:26 25.06.2020)
1552
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбщественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Явка в Москве за 7 часов электронного голосования по поправкам составляет 36,1%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.
По состоянию на 17.00 явка на электронное голосование по поправкам в конституцию в Москве составляет 36,1%, проголосовало 325 849 человек, выдано почти 380 тысяч бюллетеней.
Согласно данным штаба, общая явка избирателей по двум регионам составляет 35,5%. Проголосовало 371 899 избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить с 25 июня по 30 июня.
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Вчера, 15:18
Никакой накрутки. Путин высказался о голосовании по Конституции
154300021
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Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ПутинМоскваПолитика
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