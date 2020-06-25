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США внесли в санкционные списки, связанные с Ираном, восемь организаций
США внесли в санкционные списки, связанные с Ираном и борьбой с терроризмом, восемь организаций, говорится в сообщении на сайте американского минфина. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:27
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60
иран, сша, в мире

США внесли в санкционные списки, связанные с Ираном, восемь организаций

17:21 25.06.2020 (обновлено: 17:27 25.06.2020)
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© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. США внесли в санкционные списки, связанные с Ираном и борьбой с терроризмом, восемь организаций, говорится в сообщении на сайте американского минфина.
В частности, речь идет о торговых компаниях и производителях металла из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Германии и Гонконга.
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