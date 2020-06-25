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В МИД раскритиковали доклад замгоссекретаря о контроле над вооружениями
Доклад замгоссекретаря США Кристофера Форда о "несоблюдении" Россией обязательств по контролю над вооружениями тенденциозен и призван скрыть нарушения со... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:42
кристофер форд
мария захарова
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безопасность
россия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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кристофер форд, мария захарова, вена, безопасность, россия, сша, в мире

В МИД раскритиковали доклад замгоссекретаря о контроле над вооружениями

17:20 25.06.2020 (обновлено: 17:42 25.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Доклад замгоссекретаря США Кристофера Форда о "несоблюдении" Россией обязательств по контролю над вооружениями тенденциозен и призван скрыть нарушения со стороны самих США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Изложенные оценки носят, на наш взгляд, очень предвзятый, тенденциозный характер", - заявила она.
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"Зачем это делается? Цель очевидна – сформировать негативный образ нашей страны как некоего злостного нарушителя международных обязательств в сфере контроля над вооружениями и, может быть, таким образом отвлечь внимание международного сообщества и мировой общественности от реальных шагов США по демонтажу создавшейся за это время, за эти десятилетия системы договоров и соглашений в данной области", - добавила Захарова.
Ранее помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд подготовил обзорный доклад под названием "Соблюдение Россией обязательств по контролю над вооружениями: 1984-2020". Сокращенная версия документа была опубликована накануне межведомственных консультаций Россия-США по контролю над вооружениями, прошедших 22 июня в Вене.
В докладе в частности утверждалось, что Россия на протяжении последних десятилетий якобы подходила выборочно к соблюдению обязательств в сфере контроля над вооружениями, а в том, что касается двусторонних договоренностей с Вашингтоном, "даже видит потенциальное преимущество в нарушениях".
Россия ранее не раз отвергала американские претензии по нарушению тех или иных договоренностей в сфере контроля над вооружениями, в том числе ДСНВ или Договора по открытому небу и указывала на несоблюдение тех или иных положений сферы КНВ со стороны США.
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Кристофер ФордМария ЗахароваВенаБезопасностьРоссияСШАВ мире
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