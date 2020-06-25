В МИД раскритиковали доклад замгоссекретаря о контроле над вооружениями

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Доклад замгоссекретаря Доклад замгоссекретаря США Кристофера Форда о "несоблюдении" Россией обязательств по контролю над вооружениями тенденциозен и призван скрыть нарушения со стороны самих США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Изложенные оценки носят, на наш взгляд, очень предвзятый, тенденциозный характер", - заявила она.

"Зачем это делается? Цель очевидна – сформировать негативный образ нашей страны как некоего злостного нарушителя международных обязательств в сфере контроля над вооружениями и, может быть, таким образом отвлечь внимание международного сообщества и мировой общественности от реальных шагов США по демонтажу создавшейся за это время, за эти десятилетия системы договоров и соглашений в данной области", - добавила Захарова.

Ранее помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд подготовил обзорный доклад под названием "Соблюдение Россией обязательств по контролю над вооружениями: 1984-2020". Сокращенная версия документа была опубликована накануне межведомственных консультаций Россия-США по контролю над вооружениями, прошедших 22 июня в Вене

В докладе в частности утверждалось, что Россия на протяжении последних десятилетий якобы подходила выборочно к соблюдению обязательств в сфере контроля над вооружениями, а в том, что касается двусторонних договоренностей с Вашингтоном , "даже видит потенциальное преимущество в нарушениях".