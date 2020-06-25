https://ria.ru/20200625/1573477445.html
В Крыму разъяснили правила заселения в номера неженатых пар
Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что у пар, которые заселяются в один гостиничный номер, не будут требовать... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:19
2020-06-25T17:23
туризм
наталья пеньковская
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
севастополь
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья пеньковская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), севастополь, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости.
Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская
заявила, что у пар, которые заселяются в один гостиничный номер, не будут требовать свидетельства о браке.
"Пункт 19 (перечня рекомендаций Роспотребнадзора – ред.) гласит, что "размещение гостей в номере преимущественно одноместное, за исключением семейного". Скажите мне, пожалуйста, где здесь написано о том, что от гостей будут требовать свидетельство о браке или штамп в паспорте?" - сказала Пеньковская в рамках онлайн-форума "Крым. Севастополь. Сезон 2020", отвечая вопрос, может ли, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в один гостиничный номер заселиться пара, которая официально не оформила свое семейное положение.
Роспотребнадзор рекомендовал не заселять в один номер гостиницы людей, которые ранее не контактировали друг с другом, чтобы избежать рисков инфицирования при тесном контакте. Пункт рекомендаций звучит как "размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного".
Крымские отели и санатории начали с 15 июня принимать туристов, но только пока с крымской и севастопольской пропиской. Отдыхающих из других регионов страны ждут с 1 июля.