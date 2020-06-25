В Крыму разъяснили правила заселения в номера неженатых пар

"Пункт 19 (перечня рекомендаций Роспотребнадзора – ред.) гласит, что "размещение гостей в номере преимущественно одноместное, за исключением семейного". Скажите мне, пожалуйста, где здесь написано о том, что от гостей будут требовать свидетельство о браке или штамп в паспорте?" - сказала Пеньковская в рамках онлайн-форума "Крым. Севастополь. Сезон 2020", отвечая вопрос, может ли, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в один гостиничный номер заселиться пара, которая официально не оформила свое семейное положение.