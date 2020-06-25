Швеция продлила запрет на въезд из стран за пределами Евросоюза

"Правительство решило сегодня продлить запрет на въезд в ЕС через территорию Швеции до 7 июля 2020 года. Причина введения запрета остается прежней - предотвращение распространения COVID-19", - говорится в сообщении канцелярии.

Запрет на въезд был введен 19 марта и с тех пор несколько раз продлевался. Как отмечается в сообщении правительства, граждане Швеции и люди, имеющие вид на жительство в стране, могут беспрепятственно въезжать в страну без необходимости находиться в обязательном карантине.