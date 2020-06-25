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Распространение нового коронавируса
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Швеция продлила запрет на въезд из стран за пределами Евросоюза
Правительство Швеции продлило до 7 июля запрет на въезд из стран за пределами ЕС, введенный из-за распространения коронавируса, сообщает правительственная... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:19
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, швеция, в мире

Швеция продлила запрет на въезд из стран за пределами Евросоюза

17:19 25.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтокгольм
Стокгольм
© РИА Новости / Владимир Песня
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Стокгольм. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 25 июн - РИА Новости. Правительство Швеции продлило до 7 июля запрет на въезд из стран за пределами ЕС, введенный из-за распространения коронавируса, сообщает правительственная канцелярия.
"Правительство решило сегодня продлить запрет на въезд в ЕС через территорию Швеции до 7 июля 2020 года. Причина введения запрета остается прежней - предотвращение распространения COVID-19", - говорится в сообщении канцелярии.
Запрет на въезд был введен 19 марта и с тех пор несколько раз продлевался. Как отмечается в сообщении правительства, граждане Швеции и люди, имеющие вид на жительство в стране, могут беспрепятственно въезжать в страну без необходимости находиться в обязательном карантине.
В настоящее время в Швеции зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 5 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыШвецияВ мире
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