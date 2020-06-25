Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573477374.html
В МИД рассказали о встрече Рябкова и Биллингсли в Вене
Российская сторона на консультациях с США по вопросам стратегической стабильности, прошедшим в Вене, подчеркнула важность вывода ядерного оружия Соединенных... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:33
мария захарова
нато
россия
маршалл биллингсли
сергей рябков
европа
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150793/55/1507935554_0:0:2401:1350_1400x0_80_0_0_38cf2139c0962939e339ec90c590c7a9.jpg
https://ria.ru/20200625/1573461148.html
россия
европа
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150793/55/1507935554_0:0:2401:1350_1400x0_80_0_0_38cf2139c0962939e339ec90c590c7a9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150793/55/1507935554_0:0:2221:1666_1400x0_80_0_0_b915849a3342fce2d691302e301b8c61.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150793/55/1507935554_0:0:1667:1666_1400x0_80_0_0_f64266830cd4368a1270f6bc735dab6f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, нато, россия, маршалл биллингсли, сергей рябков, европа, сша, в мире

В МИД рассказали о встрече Рябкова и Биллингсли в Вене

17:17 25.06.2020 (обновлено: 17:33 25.06.2020)
187
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская сторона на консультациях с США по вопросам стратегической стабильности, прошедшим в Вене, подчеркнула важность вывода ядерного оружия Соединенных Штатов из Европы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вновь подчеркнули важность прекращения практики таких совместных ядерных миссий альянса (НАТО), вывода ядерного оружия США с территории европейских стран на национальную территорию и ликвидацию инфраструктуры для его развертывания в Европе", - сказала Захарова на брифинге.
Сергей Рябков
Вчера, 13:37
Рябков оценил итоги российско-американских консультаций в Вене
Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую - спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Они обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), который был заключен в 2010 году и истекает в феврале 2021 года, поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия ДРСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других.
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России подписал закон о приостановлении договора. А в августе договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
100000
Обсудить 0
Мария ЗахароваНАТОРоссияМаршалл БиллингслиСергей РябковЕвропаСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД раскритиковали доклад замгоссекретаря о контроле над вооружениями
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп заявил, что у России есть проект по разобщению НАТО
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Вице-премьер Борисов обсудил с главой МИД Венесуэлы сотрудничество
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
США внесли в санкционные списки, связанные с Ираном, восемь организаций
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на обвинения США в несоблюдении договоренностей
Стокгольм
Швеция продлила запрет на въезд из стран за пределами Евросоюза
Крым. Территория одного из отелей
В Крыму разъяснили правила заселения в номера неженатых пар
Здание Министерства иностранных дел РФ
США держат курс на размещение РСМД в разных регионах мира, заявили в МИД
Открытие мемориальной доски Никите Хрущеву
Вдова Сергея Хрущева опровергла сообщения о причине смерти мужа
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров
Депутату Макарову не грозит наказание за попытку двойного голосования
Президент США Дональд Трамп
Немецкий депутат поблагодарил Трампа за вывод войск из Германии
Вашингтон, США
Палата представителей конгресса США проголосует за создание нового штата
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
ЦИК оперативно реагирует на сообщения о нарушениях при голосовании
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия и США договорились провести встречи экспертов по военным доктринам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:16В Воронежской области число пациентов с COVID-19 превысило 6,8 тысячи
09:15Прокуратура начала проверку из-за задевшего причал в Москве теплохода
09:15В США предложили создать фонд, чтобы подготовить Пентагон к пандемиям
09:11В Москве выздоровели 1997 пациентов с коронавирусом
09:09Посол России назвал причину отсрочки встречи "нормандского формата"
09:08В Японии одна из крупнейших туркомпаний не будет нанимать новых людей
09:03В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:00Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
Лента новостейМолния