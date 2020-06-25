https://ria.ru/20200625/1573477248.html
Урну с бюллетенем журналиста Лобкова опечатали
Урну с аннулированным бюллетенем журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать по поправкам к Конституции дважды, опечатали,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:15
2020-06-25T18:34
голосование по поправкам в конституцию
россия
николай булаев
элла памфилова
цик рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155189/07/1551890789_0:152:2817:1737_1400x0_80_0_0_dba89aca2135fce3f8ee0aee13123b83.jpg
https://ria.ru/20200625/1573471714.html
Алексей
показуха. блокировать нужно также и электронное голосование, как скомпрометировавшие себя.
184
zag7zag .
Такие они, - наперсточники во власти из 90ых.
168
56
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155189/07/1551890789_0:152:2817:1737_1400x0_80_0_0_dba89aca2135fce3f8ee0aee13123b83.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155189/07/1551890789_86:0:2817:2048_1400x0_80_0_0_251776a8d5409c85586b64d63bb7c114.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155189/07/1551890789_629:0:2677:2048_1400x0_80_0_0_9c901d3788d5c50bb187c063c650817f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай булаев, элла памфилова, цик рф, политика