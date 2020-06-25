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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573477248.html
Урну с бюллетенем журналиста Лобкова опечатали
Урну с аннулированным бюллетенем журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать по поправкам к Конституции дважды, опечатали,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:34
голосование по поправкам в конституцию
россия
николай булаев
элла памфилова
цик рф
политика
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https://ria.ru/20200625/1573471714.html
показуха. блокировать нужно также и электронное голосование, как скомпрометировавшие себя.
184
Такие они, - наперсточники во власти из 90ых.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155189/07/1551890789_0:152:2817:1737_1400x0_80_0_0_dba89aca2135fce3f8ee0aee13123b83.jpg
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, николай булаев, элла памфилова, цик рф, политика

Урну с бюллетенем журналиста Лобкова опечатали

17:15 25.06.2020 (обновлено: 18:34 25.06.2020)
29804
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖурналист Павел Лобков
Журналист Павел Лобков
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Урну с аннулированным бюллетенем журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать по поправкам к Конституции дважды, опечатали, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Ранее Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Реут позднее сообщил РИА Новости, что бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос. Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что Лобков должен понести административное наказание за попытку двойного голосования. А председатель ЦИК Элла Памфилова назвала такие попытки провокацией.
"Да, всю урну опечатали", — сказал Реут, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Реут сообщил, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.
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1594151762
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияНиколай БулаевЭлла ПамфиловаЦИК РФПолитика
Популярные комментарии
показуха. блокировать нужно также и электронное голосование, как скомпрометировавшие себя.
25 июня, 17:30
ААлексей
148310032
Такие они, - наперсточники во власти из 90ых.
25 июня, 17:49
z.zag7zag .
142035018
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