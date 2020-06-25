Урну с бюллетенем журналиста Лобкова опечатали

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Урну с аннулированным бюллетенем журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать по поправкам к Конституции дважды, опечатали, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.