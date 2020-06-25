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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573477220.html
ЦИК оперативно реагирует на сообщения о нарушениях при голосовании
Центризбирком оперативно реагирует на сообщения о возможных нарушениях при голосовании по поправкам к конституции, пока таких жалоб поступило немного, сообщила... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:15
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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элла памфилова, владимир путин, москва, нижегородская область, политика

ЦИК оперативно реагирует на сообщения о нарушениях при голосовании

17:15 25.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Центризбирком оперативно реагирует на сообщения о возможных нарушениях при голосовании по поправкам к конституции, пока таких жалоб поступило немного, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Очень оперативно (реагируем на жалобы). Если мы видим, что это не просто фейк, если мы видим, что там есть какие-то основания, мы моментально, если там есть какие-то основания, если это в нашей компетенции, реагируем. Это очень оперативная работа. Если мы видим, что какое-то возможное нарушение, пока таких не получала, но требуется вмешательство правоохранительных органов, тоже направляем в правоохранительные органы", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, "пока жалоб немного, но есть определенные". Памфилова отметила, что возникает очень много непонимания по поводу голосования вне помещения вплоть до того, что "голосование чуть ли не на коленке или на лавочке – это смешно".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Дистанционное электронное голосование по поправкам проходит с 25 по 30 июня.
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаВладимир ПутинМоскваНижегородская областьПолитика
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